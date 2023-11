Ultime Notizie » cagliari » JUVENTUS Cagliari Streaming Gratis, dove Diretta TV Oggi 11/11/2023

Dove vedere Juventus-Cagliari streaming gratis e in tv. La Juventus arriva alla sfida contro il Cagliari per la 12a giornata di Serie A dopo quattro vittorie consecutive, e inoltre ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe contro il Cagliari in campionato, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro l’Udinese ha una striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi (sette). In classifica ha due punti in meno della capolista Inter, mentre il Cagliari occupa la 17esima posizione con 9 punti, ma si presenta all’Allianz Stadium dopo due vittorie consecutive precedute da un pareggio.

Calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 11 novembre 2023 presso lo Stadium di Torino. Scopri le formazioni e dove vedere Juventus-Cagliari in tv e streaming.

Juventus-Cagliari in TV, che canale?



Juventus-Cagliari diretta tv con DAZN su smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. La sfida verrà raccontata da Stefano Borghi e Dario Marcolin.

Dusan Vlahovic sta per raggiungere le 150 presenze nel Campionato Italiano e ha segnato cinque gol contro il Cagliari, tra cui i suoi primi gol in Serie A. Ha segnato più gol solo contro Lazio e Bologna nel torneo.

Juventus-Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni

Allegri ha annunciato le presenze di Locatelli, Gatti e Szczesny nella squadra. In attacco, Chiesa sarà titolare, affiancato da Kean, Vlahovic o Milik, con Kean in vantaggio. Ranieri ha convocato 26 giocatori, che giocheranno con il sistema di gioco 4-3-1-2. Mancosu giocherà come trequartista e Zappa come terzino destro. In attacco, ci saranno Oristanio e Luvumbo.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore Allegri. Squalificati: Fagioli, Pogba, Rabiot. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Weah.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Viola; Oristanio, Luvumbo. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Nandez, Rog.

In questo campionato, la Juventus si distingue per non aver subito gol su calci d’angolo, mentre il Cagliari ha subito il maggior numero di gol su azione.

Juventus-Cagliari Streaming Gratis in italiano



Juventus-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Juventus-Cagliari su richiesta.



Nicolás González ha segnato cinque gol in nove partite del campionato attuale, avvicinandosi ai suoi risultati della scorsa stagione. Se segna contro la Juventus, diventerebbe la quarta squadra contro cui ha segnato due gol, dopo Cagliari, Napoli e Sassuolo.

Alternative Juventus-Cagliari Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Cagliari. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come FlashScore, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.