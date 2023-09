Ultime Notizie » Davide Frattesi » Italia-Ucraina: Risultato finale 2-1, doppietta Frattesi

DIRETTA NAZIONALE – Luciano Spalletti ha ottenuto la sua prima vittoria come allenatore della Nazionale italiana. Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord, l’Italia ha sconfitto l’Ucraina con un punteggio di 2-1 nella partita di qualificazione per gli Europei del 2024. Gli Azzurri ora si trovano al livello di punti della squadra ucraina nel gruppo C, pero secondi in questo momento, e la strada per la qualificazione sembra essere un po’ più facile. La partita si è svolta a San Siro con la presenza di 55 mila spettatori, di cui circa 2300 erano tifosi ucraini.

Il tabellino di Italia-Ucraina 2-1

Marcatori Gol: 12′ e 29′ Frattesi (I), 41′ Yarmolenko (U).

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco (13’st Biraghi); Frattesi, Locatelli, Barella (38’st Cristante); Zaniolo (27’st Orsolini), Raspadori (27’st Retegui), Zaccagni (13’st Gnonto). Ct: Spalletti

UCRAINA (4-4-1-1): Bushchan; Konoplia, Zabarnyl, Kryvstov, Mykolenko; Yarmolenko (13’st Mudryk), Stepanenko (38’st Sydorchuk), Zichenko (29’st Buyalskyi), Tsygankov (29’st Vanat); Sudakov; Dovbyk. Ct: Rebrov

Arbitro: Alejandro Hernandez (Spagna). Ammoniti: nel pt Mikolenko (U) per gioco scorretto, nel st Konoplia (U), Stepanenko e Zabarnyi per gioco scorretto.

DIRETTA CALCIO – La Nazionale di calcio di Luciano Spalletti sta vincendo con il risultato di 2-1 sull’Ucraina allo stadio Giusepe Meazza di San Siro al termine dei primi 45 minuti di

Davide Frattesi ha preso parte attiva a quattro degli ultimi cinque gol dell’Italia in tutte le competizioni, grazie a tre gol e un assist.

Le formazioni ufficiali di Italia-Ucraina

gioco. Nel match valido per il Gironce C di, gli azzurri partono a mille e ottengono il gol del vantaggio al 12esimo conche riceve un assist di Zaccagni e batte Buschchan. Al 29′ ancorariceve in area, calcia in diagonale e segna il gol del raddoppio. Sul finire di primo tempo,accorcia le distanze.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. CT Spalletti.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. CT Rebrov.

Scopri dove vedere Italia-Ucraina streaming live e diretta tv.