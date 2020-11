Dove vedere le partite di calcio in tv Italia-Estonia, Catanzaro-Teramo e tutte le altre di oggi mercoledì 11 novembre 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:30 Olbia-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Albinoleffe-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carrarese-Renate (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Piacenza-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Modena-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Monopoli-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Foggia-Turris (Serie C) – Eleven Sports

16:00 Lecco-Novara (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Livorno-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pontedera-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Perugia-Padova (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

17:30 Ravenna-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Teramo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Paganese-Avellino (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Arezzo-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Sudtirol-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Vis Pesaro-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Casertana-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Diretta Italia-Estonia (Amichevole) – in chiaro Rai Uno.

Roberto Mancini è positivo al Covid-19 e quasi certamente non ci sarà nei prossimi impegni della Nazionale. Nel primo impegno contro l’Estonia in amichevole all’Artemio Franchi di Firenze di questa sera, in panchina ci sarà Alberico Evani e non Gianluca Vialli, attualmente capo-delegazione dell’Italia ma con un passato da allenatore al Chelsea. Lo staff tecnico azzurro comunque è composto anche da altri tre assistenti di Mancini: Giulio Nuciari, Attilio Lombardo e Fausto Salsano. Tutti ex compagni e uomini di assoluta fiducia del CT.

Diretta Italia Estonia con i canali digitali di Rai Uno in chiaro. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone in forma gratuita con RaiPlay, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android, oppure in versione live streaming sul sito web www.raiplay.it.

20:45 Pro Sesto-Como (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Fermana-Fano (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Virtus Verona-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Potenza-Bari (Serie C) – Eleven Sports.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Dove indicato la diretta avviene con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere nei prossimi giorni.



Tra le partite da vedere nei prossimi giorni abbiamo gli impegni della nazionale di calcio di Roberto Mancini (assente perchè positivo al Covid-19): il 15 in UEFA Nations League contro la Polonia (ore 20:45) allo Stadio MAPEI Stadium – Città del Tricolore (Reggio nell’Emilia), il 18 sempre in EUFA Nations League in casa della Bosnia-Erzegovina (ore 20:45). Quest’ultima sarà l’ultima partita della Nazionale nel 2020. Giovedì 12/11 si gioca Islanda-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) alle ore 14:15. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.