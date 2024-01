Ultime Notizie » Come vedere Inter Lazio Streaming » INTER Lazio Streaming Gratis SuperCoppa Italia: Formazioni, Orario e dove Diretta TV questa sera

Dove vedere Inter-Lazio streaming gratis e in tv. Questa sera si conoscerà il nome della seconda squadra che si giocherà la finale di Supercoppa italiana dopo il Napoli che ha conquistato il suo pass ieri sera battendo la Fiorentina per 3-0. Entrambi i tecnici, Inzaghi dell’Inter e Sarri della Lazio, hanno espresso le loro opinioni sulla partita imminente: Inzaghi ha sottolineato la forza della squadra avversaria e la necessità di dare il massimo, mentre Sarri ha criticato il nuovo formato della competizione e ha ammesso un’esigua possibilità di andare in finale contro una squadra molto forte.

Fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa italiana all’Awwal Park Stadium di Riad, Arabia Saudita, alle ore 20:00 italiane di oggi venerdì 19 gennaio 2024. Scopri le formazioni e dove vedere Inter-Lazio in tv e streaming.

Inter-Lazio probabili formazioni, non solo FantaCalcio



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asslani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Indisponibili: Cuadrado.

Squalificati: Nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Patric, Casale, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Isaksen, Pedro, Fernandes.

Indisponibili: Castellanos.

Squalificati: Nessuno.

Arbitro: Marchetti di Ostia.

Inter-Lazio in TV, che canale?



Guardalinee: Baccini e Mokhtar. Quarto Uomo: Marinelli. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Di Paolo.

Inter-Lazio in tv a partire dalle ore 20 italiane all’Awwal Park Stadium di Riad (ieri sera con soli 9762 spettatori su 25 mila di capacità disponibile e senza tifoserie italiane al seguito), Arabia Saudita, e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Dove vedere Inter-Lazio Streaming Gratis in italiano



Inter-Lazio streaming gratis in chiaro sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad mediante la piattaforma Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative Inter-Lazio Live Streaming e aggiornamenti in tempo reale

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Inter-Lazio. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming non è permessa in Italia. È possibile seguire il racconto live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti, sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come Eurosport, Goal.com, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.