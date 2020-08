Inondazioni mortali colpiscono Corea del Sud.

VIDEO NEWS – Quasi 200 millimetri di pioggia hanno colpito Daejeon e le aree limitrofe nella Corea del Sud centrale, provocando la morte di una persona e centinaia di case e auto sommerse. Secondo la Korean Meteorological Administration (KMA), 197 mm di pioggia sono caduti a Daejeon, a 150 chilometri a sud di Seoul, dalle 18:00 del Mercoledì fino alle 11 del Giovedì sono seguiti 150,5 mm a Geumsan, 144 mm a Gyerong, 142 mm a Nonsan, 118 mm a Cheonan e 111,5 mm a Sejong. La KMA ha lanciato un avviso di pioggia intensa per Daejeon e tutte le aree vicine tranne Geumsan, a partire dalle 11:20. Ma ha chiesto ai residenti regionali di prepararsi per ulteriori piogge fino a 200 mm fino a venerdì mattina.

Sorprendentemente, Daejeon è stato colpito da piogge straordinariamente intense giovedì mattina presto, quando 102,5 mm di pioggia sono caduti in appena un’ora dalle 4:18 del mattino, ha osservato. Il complesso della filiale KMA di Daejeon, il luogo ufficiale della città per misurare le precipitazioni, ha ricevuto 46,1 mm di pioggia per un’ora dalle 3:59 del mattino, la quarta quantità più grande registrata dopo 79,1 mm. nel 1969, 63,5 mm nel 1987 e 53,8 mm nel 2000.

Un cittadino di Daejeon che viveva in un complesso di appartamenti nel quartiere di Seo Ward è morto di infarto dopo che alcune parti del complesso sono state inondate, hanno aggiunto, aggiungendo che i pompieri hanno salvato in barca circa 80 residenti del complesso.

Un altro residente del Seo Ward di Daejeon è stato fulminato mentre pompava acqua da un campo da golf allagato.

Il comune di Daejeon ha riferito che 28 appartamenti, 85 case unifamiliari e 55 auto sono state finora segnalate come inondate da acquazzoni. Anche l’operazione dell’ufficio di immatricolazione dei veicoli di Daejeon nel distretto di Jung della città è stata sospesa a causa dell’alluvione. Anche i treni che attraversano la zona di Daejeon sono stati ritardati di un’ora, poiché i binari sono stati allagati o coperti di terreno sabbioso.

Il governo della provincia meridionale di Chungcheong, che circonda Daejeon, ha dichiarato di aver ricevuto 118 segnalazioni di danni da alluvione, inclusi alberi caduti nelle strade e inondazioni di serre. A Cheonan, 90 km a sud di Seoul, nove edifici residenziali e commerciali furono allagati e tre automobilisti furono salvati dai loro veicoli sommersi.