Trump annuncia che vieterà a TikTok di operare negli Stati Uniti.

STATI UNITI – Il presidente Donald Trump ha annunciato questo venerdì che vieterà l’operazione sul territorio nazionale del social network di video brevi TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance. “Per quanto riguarda TikTok, lo vieteremo negli Stati Uniti”, ha detto il presidente a bordo dell’Air Force One. In questo contesto, ha detto che questo sabato può già usare i suoi poteri economici in situazioni di emergenza o un ordine esecutivo per vietare la piattaforma in domanda. Allo stesso tempo, l’inquilino della Casa Bianca ha indicato che non supporta la possibilità di acquistare TikTok da una società americana. In precedenza, il New York Times ha riferito, con riferimenti a una fonte che ha familiarità con la questione, che Microsoft sta conducendo colloqui per acquisire il social network cinese.

TikTok, una versione internazionale della piattaforma cinese Douyin, ha già quasi 800 milioni di utenti al di fuori del paese asiatico ed è il settimo social network più popolare al mondo, secondo i dati del portale Datareportal.

Alla fine di ottobre dello scorso anno, due senatori statunitensi, il democratico Charles Schumer e il repubblicano Tom Cotton, hanno messo in dubbio le pratiche di raccolta dei dati di ByteDance, la società cinese proprietaria e operativa di TikTok.

In una lettera inviata all’allora direttore provvisorio dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, Joseph Maguire, hanno espresso preoccupazione per il fatto che la società potrebbe cooperare con i servizi di intelligence di Pechino e diventare infine un “potenziale obiettivo per la campagna” di influenza straniera negli Stati Uniti. Già lo scorso dicembre, il comando della Marina degli Stati Uniti ha vietato l’uso di TikTok nei dispositivi collegati alla rete interna del Corpo dei Marines, sostenendo che rappresentava “una minaccia alla sicurezza informatica“. Il mese seguente, il Dipartimento di Stato prese la stessa decisione riguardo ai dispositivi governativi. La scorsa settimana, una commissione del Senato ha approvato il divieto.