Ingenua principessa saudita perde 37 mln di dollari in truffa immobiliare.

Secondo quanto riferito da Asia One, la principessa Lolowah Bint Faisal Al Saud dell’Arabia Saudita ha perso 37 milioni di dollari cadendo in una truffa nel settore immobiliare. Ha inviato denaro a truffatori in Indonesia per sette anni… La figlia del re Faisal bin Abdulaziz, 71 anni, ha denunciato due cittadini di questo paese alla polizia indonesiana lo scorso maggio.

Secondo il capo dell’Unità criminale generale della polizia, il generale Ferdy Sambo, la principessa ha inviato 505.

500 milioni di Rs (circa 37 milioni di dollari) a queste due persone tra aprile 2011 e settembre 2018 per l’acquisizione di terreni e costruzioni di due

Tuttavia, la costruzione non è stata completata entro il 2018 e un’agenzia di revisione contabile ha scoperto che il valore della proprietà era stato esagerato dalle due persone che avevano ricevuto i pagamenti e che questi erano anche i proprietari. La polizia ha anche rivelato che una società afferma di avere diritti sulle stesse terre.

Il rappresentante della polizia ha dichiarato che la principessa ha subito perdite finanziarie di “almeno 512.000 milioni di Rupia (37,6 milioni di dollari)”.

I sospetti sono accusati di truffa e riciclaggio di denaro.