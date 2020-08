Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo secondo scudetto con la Juventus regalandosi una favolosa supercar: la Bugatti Centodieci. Quale modo migliore per festeggiare il titolo di campione del campionato italiano di Serie A se non con un’auto da 8 milioni di euro di cui ci sono solo dieci esemplari al mondo. Eh dai, non scherziamo!

Non scopriamo nulla se diciamo che Cristiano Ronaldo è un amante delle auto più esclusive. Auto Super Car che non sono nemmeno alla portata della stragrande maggioranza dei giocatori di calcio, come di recente una McLaren Senna o diversi Bugatti tra i modelli Veyron e Chiron.

Dopo essersi proclamato Campione d’Italia, la stella della Juventus ha ulteriormente alzato la posta acquistando il modello più singolare della già esclusiva Bugatti, con il permesso della one-off La Voiture Noire: stiamo parlando della Bugatti Centodieci.

Una SuperCar da 8 milioni di euro

Questo modello serve come tributo alla famosa Bugatti EB110 dei primi anni ’90, come una sorta di reinterpretazione moderna. Si tratta del modello più esclusivo e costoso dell’azienda francese, poiché saranno realizzate solo dieci unità di questo modello che costa ben 8 milioni di euro. Vale a dire, sia per rarità che per prezzo questo Centodieci è ancora più esclusivo della Bugatti Chiron Super Sport 300+ che viaggia a 490 km/h (30 unità) o della Bugatti Divo (40 unità).

Potrebbe non essere il modello più veloce di Bugatti (almeno al massimo livello di velocità), ma lo compensa con il suo design sorprendente che modernizza le linee degli anni ’90 della Bugatti EB110 Super Sport per dare origine a quello che è probabilmente il Bugatti più spettacolare di oggi, con uno stile unico anche all’interno del marchio francese.

Inoltre, non è inferiore in termini di prestazioni, essendo 20 kg più leggero di un Chiron e con il famoso motore W16 da 8,0 litri e quattro turbo che qui offre una potenza di 1600 cavalli a 7000 giri, cioè la stessa potenza del Bugatti Chiron Super Sport 300+ (e 100 CV in più rispetto al Divo e al Chiron standard). Solo che a differenza di questo la velocità massima è limitata a 380 km/h, sebbene sia in grado di fare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, o 200 in 6,1 e 0 a 300 km/h in 13,1 secondi.

Il miglior regalo per festeggiare il 2° scudetto con la Juventus

Con questa Bugatti Centodieci, una delle auto più esclusive e costose del mondo, Cristiano ha voluto celebrare il suo recente scudetto del campionato italiano con la Juventus. Indubbiamente un grande dono di coloro a cui il calciatore portoghese ci ha abituato e che prevedibilmente riceverà nel 2021 per aggiungere alla sua collezione esclusiva di automobili.