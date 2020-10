Immediate Edge, il software per il trading automatico di bitcoin.

Utilizzare Immediate Edge con la speranza di diventare ricchi attraverso il trading automatico di bitcoin potrebbe non essere un’idea intelligente. Sono molti, infatti, i punti oscuri di questo software: se vai al sito che lo promuove, per esempio, le informazioni che vengono fornite sono abbastanza sommarie e a dir poco confuse. Per esempio, vengono proposti dei video in cui si fa riferimento a formule matematiche e algoritmi grazie a cui i movimenti sul mercato possono essere previsti in modo da garantire i guadagni desiderati, ma non ci sono specifici dettagli in merito.

Le promesse di guadagno

In base a quel che si può leggere in Rete, a creare il software in questione sarebbe stato un ex programmatore, anche se non è chiaro per quale motivo abbia scelto di mettere questo strumento a disposizione di tutti a titolo gratuito. Le promesse di guadagno di cui si parla sul sito sono i limiti del credibile, visto che si ipotizzano entrate pari a migliaia di euro ogni giorno. Chi mai potrebbe credere che esista davvero un software capace di far diventare ricco chiunque? È bene imparare che le promesse di guadagni elevati, nel mondo del trading ma non solo, nascondono sistemi poco cristallini e che non offrono garanzie.

Le recensioni su Internet

I dubbi vengono confermati anche se si spulciano le recensioni e i pareri degli utenti che hanno già avuto modo di provare il software, loro malgrado: nessuno è stato in grado di guadagnare, e anzi tutti hanno finito per perdere i soldi che avevano investito. Nel caso in cui si abbia intenzione di investire sulle monete virtuali in maniera seria, insomma, conviene volgere lo sguardo altrove, perché Immediate Edge non funziona e fa perdere i soldi a chi li deposita sul conto.

Perché non ci si può fidare

Non è così semplice tentare di comprendere in che modo funziona Immediate Edge, in quanto sul suo sito sono riportate solo affermazioni generiche, che non forniscono spiegazioni dettagliate.

Che cosa dicono gli utenti

È tutto un florilegio di recensioni fasulle e di promesse di denaro facile, ma capire come opera questo software è una missione impossibile. Il motivo è presto detto: l’app non funziona. Dopo che gli utenti si iscrivono e depositano i propri soldi su questa piattaforma, infatti,, con tutta probabilità in un paradiso fiscale. È chiaro perché quei soldi non potranno più essere recuperati, insomma.

Prima di decidere se iscriversi o meno a Immediate Edge può essere utile leggere con attenzione le tante opinioni in merito che si possono trovare su Internet. Quasi tutte sono di tenore negativo, e questo non può che essere un campanello di allarme che deve far drizzare le orecchie. Il sistema di Immediate Edge è stato concepito e messo a punto da esperti di marketing e hacker con il solo obiettivo di far credere alle persone che esista e si possa utilizzare un sistema di guadagno automatico.

Meglio evitare

Il nome del creatore di Immediate Edge non viene indicato sul sito della piattaforma, e questo è già di per sé indice di scarsa trasparenza, un buon motivo per evitare di fidarsi. Tutte le persone che hanno avuto modo di investire usando questo software si sono pentite di averlo fatto, visto che i fondi che erano stati investiti sono stati persi. Nessuno ha ottenuto i pagamenti promessi, ed è per questa ragione che si è diffusa l’opinione che Immediate Edge non funziona: è molto meglio fare riferimento alle alternative legali, cioè le piattaforme che sono certificate dalla Consob e, quindi, sono regolamentate.