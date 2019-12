Ibrahimovic al Milan, la situazione sul contratto.

CALCIO MERCATO – A Milano ci sono urgenze per iniziare a realizzare i rinforzi per la seconda parte della stagione. Il 5-0 contro l’Atalanta ha causato molti danni in casa Milan, quindi il club rossonero lavora per cercare di anticipare il mercato con l’arrivo di un nuovo giocatore. Con il nome Todibo sul tavolo per sostenere la parte posteriore, tutto indica che per l’attacco il prescelto sarà Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, 38 anni, è senza squadra dopo aver terminato la sua esperienza con il Galaxy ed è la massima priorità del Milan in questo momento. I rossoneri hanno intensificato nelle ultime ore i loro contatti con il giocatore e l’accordo tra le due parti sarebbe alle strette finali.

Ibra è pronto a firmare un contratto di 6 mesi (fino a giugno 2020), con clausola di rinnovo per ulteriori 12 mesi, legata al numero di gol segnati nel corso della stagione: potrebbe arrivare a un anno e mezzo (fino al giugno 2021). Il Milan intende farlo firmare prima del nuovo anno per potersi concentrare su altri obiettivi, come quello di Todibo.

Nel caso in cui si arrivi alla firma, questa sarebbe la seconda volta di Ibrahimovic al Milan, dove ha trascorso due stagioni tra il 2010 e il 2012. Ibrahimovic è uno dei cannonieri più prolifici della storia del calcio, un cannoniere da 542 gol in 943 presenze.