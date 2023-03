Ultime Notizie » Computer quantistico » IBM e Basque Foundation for Science creano Centro di Calcolo Quantistico in Spagna

IBM e la Basque Foundation for Science hanno siglato un accordo per installare un Quantum Computing Center a San Sebastián, in Spagna, dotato di un computer System One con processore Eagle da 127 qubit, che diventerà uno degli strumenti più avanzati al mondo. IBM gestirà il computer, che sarà impiegato in progetti di ricerca in Spagna e altri Paesi dell’Unione Europea, come quello per lo sviluppo di nuovi materiali per i reattori a fusione nucleare.

Il centro di calcolo quantistico sarà il sesto al mondo e il secondo in Europa di IBM. La differenza tra i computer quantistici e quelli tradizionali è che i primi utilizzano qubit che possono assumere entrambi i valori contemporaneamente, aumentando la velocità di elaborazione e consentendo calcoli impossibili per i computer classici. La Basque Foundation for Science ha investito più di 90 milioni di euro per la costruzione del Quantum Computing Center.