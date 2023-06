DIRETTA MOTOGP – Il pilota spagnolo del team Honda, Marc Márquez, e il francese del team Pramac Racing, Johann Zarco, sono stati protagonisti di uno spettacolare incidente questo venerdì durante l’allenamento per il Gran Premio di Germania del Motomondiale di MotoGP.

L’incidente è avvenuto negli ultimi minuti di prove, dopo che il pilota spagnolo ha bloccato la gomma anteriore della sua moto mentre entrava in curva, facendogli perdere il controllo e cadendo a terra.

Dopo una sbandata di pochi metri, Márquez si è scontrato con la Ducati di Zarco, il quale, visto che stava uscendo dalla pit lane, ha potuto fare ben poco per evitare l’urto. A seguito dell’impatto, il pilota francese è stato lanciato in aria e la sua moto si è spaccata a metà.

Márquez, che ha vinto sei volte il campionato MotoGP, ha rifiutato di prendersi la colpa dell’incidente:

Zarco ha assicurato che si è trattato di un “incidente di gara“. Ha però criticato l’atteggiamento del pilota della Honda, che non si è preoccupato di avvicinarsi al rivale per verificare che stesse bene: “Avrebbe potuto almeno venire a vedere quando ero a terra”.

Nonostante lo shock dell’incidente, nessuno dei piloti è rimasto ferito ed è stato possibile proseguire la sessione di prove libere, dopo la bandiera rossa.

This was the HUGE crash that brought the red flag at the end of P2 💥

Thankfully @marcmarquez93 and @JohannZarco1 got up and are OK! 🙌#GermanGP 🇩🇪 | #MotoGP pic.twitter.com/rhWz4eGV6f

