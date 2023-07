Ultime Notizie » Circuito Silverstone » F1 Streaming Diretta TV: Qualifiche GP Gran Bretagna, Ferrari a Silverstone Oggi

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Il decimo Gran Premio della stagione 2023 di Formula 1 si svolgerà sul circuito di Silverstone, uno dei circuiti storici del campionato. Dopo le gare su piste “stop&go” come Montreal e Spielberg, si passa a un tracciato più completo ed esigente come quello di Silverstone.

Per la Ferrari, questa gara sarà una prova importante per capire se i progressi fatti sulla SF-23 sono reali o solo temporanei. Il divario con gli altri team rivali si è ridotto anche in classifica e a Silverstone ci aspettiamo una lotta serrata per il podio con Aston Martin e Mercedes. Lewis Hamilton, che ha vinto otto volte su questo circuito, è uno dei favoriti. Tuttavia, la Red Bull è ancora la principale candidata alla vittoria, essendo imbattuta finora e vicina a eguagliare il record di undici vittorie consecutive stabilito dalla McLaren nel 1989. Max Verstappen è in grande forma, mentre Sergio Perez sembra aver ritrovato la giusta direzione dopo un periodo di risultati negativi.

Questa sarà la 74ª edizione del Gran Premio di Gran Bretagna, una delle gare classiche del campionato. La novità del weekend riguarda gli pneumatici, che avranno una spalla più dura rispetto alle gare precedenti. Nell’edizione dello scorso anno, Carlos Sainz ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera, segnando uno dei pochi successi della Ferrari dopo un inizio di stagione difficile.

Orari del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2023

Venerdì 7 luglio > Prove Libere 1 13:30/14:40; Prove Libere 2 17:00/18:00.

Dove vedere GP Gran Bretagna 2023 F1 Streaming Live e Diretta TV

Sabato 8 luglio > Prove Libere 3 12:30/13:30.16:00.Domenica 9 luglio >16:00.

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 in diretta tv da Silverstone sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207, il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Le qualifiche in chiaro e la gara in differita saranno visibili su TV8.

Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Fomula 1 Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.