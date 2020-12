A partire dalle ore 17 di oggi lunedì 21 dicembre 2020, si potrà assistere in diretta streaming online alla Grande Congiunzione Giove Saturno la quale non accadeva da 400 anni (e la prossima non accadrà prima di 60 anni). A rendere possibili la visione di questo incredibile evento astronomico, l’Istituto nazionale di Astrofisica il quale impegnerà alcune delle sedi INAF distribuite in tutta la nostra penisola per unire le forze e regalare al pubblico una diretta speciale.

Proprio nel giorno del solstizio d’inverno, per un effetto prospettico, i due giganti gassosi del Sistema Solare saranno particolarmente vicini in cielo, anche se in realtà sono lontanissimi l’uno dall’altro e ancora di più dal nostro pianeta.

La diretta streaming della Grande Congiunzione Giove Saturno della avverrà su Facebook e YouTube. Buon divertimento!