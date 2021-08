Ultime Notizie » giochi online » Gioco online e ultime tecnologie: il caso del live streaming

Quello dell’intrattenimento online è un settore che ben si presta all’implementazione delle ultime tecnologie digitali: dalle grafiche iper avanzate ai software di gioco, dai metodi di pagamento innovativi ai programmi fedeltà disponibili esclusivamente per il digitale, le novità non mancano mai e i casinò online sono tra i servizi più all’avanguardia di questo ambito.

I giochi in live streaming: la rivoluzione dei giochi da casinò online

Uno degli aspetti più innovativi a disposizione degli utenti è quello dello streaming online in diretta: piattaforme dedicate al gioco come Casinò Betfair sono infatti in grado di fornire agli utenti tutti i classici giochi da casinò della tradizione ma anche numerosi giochi innovativi, tra cui spiccano quelli che usufruiscono del live streaming come “Betfair Roulette Italiana Live” o “Betfair Blackjack Italiano Live”. Oltre alle classiche slot machine e alle ultime novità, infatti, è possibile usufruire anche di versioni di gioco da portare avanti in diretta grazie all’ausilio di specifici software e all’interazione in tempo reale di croupier, proprio come in un casinò tradizionale, ma con l’aggiunta di tutti i vantaggi dei giochi online: dalla possibilità di accedere a qualsiasi orario alla presenza di un servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana su 7, oltre che dell’opportunità di poter usufruire di metodi di pagamento alternativi come quelli elettronici.

Il live streaming applicato alle piattaforme digitali

Ma come funziona esattamente un gioco da casinò in live streaming e come è possibile usufruire di questa tecnologia nel contesto delle piattaforme dedicate ai casinò virtuali? Lo streaming in tempo reale permette di seguire l’andamento delle partite in diretta: nelle apposite sale i croupier portano avanti il gioco proprio come nei casinò tradizionali, venendo inquadrati e ripresi in modo che i giocatori possano seguire l’andamento della partita tramite il proprio computer o smartphone. La trasmissione in diretta aggiunge perciò valore e innovazione ai classici giochi e permette di vivere un’esperienza interattiva di livello avanzato.

Lo streaming di fatto è la trasmissione di dati attraverso una rete, da una sorgente ai dispositivi a essa connessi, e necessita solamente di uno strumento adeguato come uno smartphone o un computer e di una connessione stabile per poter essere “avviato”. Lo streaming si sta diffondendo sempre di più e sempre più facilmente nelle varie piattaforme online: non riguarda infatti solamente il mondo dell’intrattenimento ma anche quello della riproduzione dei contenuti audio e video. Piattaforme come Netflix, dedicata alla riproduzione di film e serie televisive “on demand”, cioè su richiesta, e Spotify , destinata alla riproduzione di brani musicali e podcast, sono da elencare tra i servizi di streaming per eccellenza, ma non mancano le piattaforme come DAZN che permettono di seguire le partite di calcio di Serie A e altri incontri sportivi in tempo reale grazie al live streaming.

Chi gioca online ha dunque a che fare con una quantità di innovazioni decisamente superiore rispetto alle esperienze di gioco tradizionali: tali vantaggi sono possibili anche grazie allo streaming online ed è facile ritrovarli anche in piattaforme di altro genere, come quelle destinate alla riproduzione di file audio e video.