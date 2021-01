Ultime Notizie » Godzilla » Godzilla: il Re dei Mostri esiste nella vita reale, è mini

Godzilla esiste veramente! Non vive vicino al Giappone, né è radioattivo, ma quando vediamo un’iguana marina delle Galapagos possiamo notare una certa somiglianza con il leggendario mostro della cultura popolare.

Le iguane marine Amblyrhynchus cristatus sono molto speciali, non solo per la loro somiglianza con il Re dei Mostri, ma perché sono le uniche specie del loro genere e gli unici rettili marini esistenti. Come Godzilla, trascorrono la loro vita tra il mare e la terra: anche se né questa vera iguana né la sua controparte immaginaria possono essere considerate anfibi. Questo perché gli anfibi respirano sia sott’acqua che fuori di esso e subiscono una metamorfosi, come le rane: cosa che non avviene con le iguane marine, o con Godzilla, per quanto ne sappiamo. Inoltre non hanno la pelle liscia come gli anfibi, ma piuttosto squamosa, con una serie di spine distintive che attraversano il loro corpo, dalla testa all’estremità della coda, una delle cose che li rende più simili al mostro del film.

Quell’aspetto non fece una buona impressione ai naturalisti del XIX secolo. Charles Darwin li descrisse come “lucertole molto disgustose e goffe“. E prima di lui, la scrittrice scientifica Maria Graham disse che erano: “diavoli dell’oscurità”. Certo, quelle sono descrizioni degne di un mostro, ma comunque minuscolo.

Se le iguane marine differiscono da Godzilla in qualcosa, oltre al fatto che esistono, è nella loro taglia: gli esemplari più grandi che sono stati documentati raggiungono il metro e mezzo. È abbastanza grande per un’iguana, ma niente in confronto alle centinaia di metri di Godzilla, le cui dimensioni cinematografiche sono variate, da 100 a 300 metri.

Godzilla in miniatura

Le iguane marine delle Isole Galapagos hanno differenze di taglia non solo tra maschi e femmine, ma anche a seconda dell’isola in cui vivono.

In alcune delle isole più grandi dell’arcipelago possiamo trovare sottospecie, con variazioni di colore e taglia. È noto che la dieta influenza le loro dimensioni. Sebbene abbiano artigli e denti affilati, sono principalmente vegetariani: mangiano le alghe che crescono sulle rocce marine. I loro denti affilati sono usati per strappare le alghe dalle rocce sottomarine e gli artigli per trattenerle.

I maschi sono quelli che comunemente si immergono per nutrirsi, mentre le femmine o le giovani iguane aspettano che la marea si abbassi. Mangiano anche piccoli crostacei e insetti. Nessun edificio, autobus o pedoni possono spaventarle. Non hanno molti predatori naturali, ma la vicinanza all’uomo li ha messi in pericolo: maiali e cani possono attaccare le iguane adulte o mangiare le loro uova.

A differenza di Godzilla, sono animaletti molto docili che non scappano se qualcuno cerca di catturarli: si sa che c’è chi li tiene illegalmente come animali domestici, ma in generale questo non finisce mai bene per le iguane. E sebbene non abbiano un nemico terribile come King Kong, il cambiamento climatico li colpisce come tutte le specie marine: sebbene non siano in pericolo di estinzione, sono considerate una specie vulnerabile. Quindi forse, solo per questa volta, noi umani dobbiamo andare in soccorso di una mostruosa lucertola.