IM Academy è una piattaforma online nota per la formazione finanziaria. Ha iniziato concentrandosi sul mercato dei cambi (forex), ma da allora si è espansa per affrontare altri mercati come le azioni, i futures e le criptovalute. Il mercato delle criptovalute è emerso come uno dei mercati più dinamici della storia e sta diventando sempre più chiaro che chi vi partecipa deve ricercare attentamente le sfumature e la tecnologia sottostante alle criptovalute.

La DCX Academy di IM Academy è stata progettata per guidare gli studenti attraverso questo processo di ricerca sulle criptovalute. Offre il mix caratteristico dell’Accademia di videolezioni preregistrate, letture e opportunità di tutoraggio online in diretta tramite discussioni video con i formatori. Oltre all’inglese, la DCX è offerta agli studenti della IM Academy in francese, italiano, spagnolo, tedesco e mandarino. Dopo aver fatto una ricerca sul programma di studi della DCX Academy, ecco cinque concetti che sono emersi come argomenti centrali che gli studenti della IM Academy studiano.

1) Blockchain

La tecnologia blockchain è alla base della maggior parte delle criptovalute. Si tratta di un registro digitale decentralizzato, trasparente e immutabile che registra le transazioni su più computer o nodi. A differenza dei tradizionali sistemi centralizzati, la blockchain elimina la necessità di intermediari e consente transazioni sicure e peer-to-peer. Gli studenti di IM Academy apprendono le basi della blockchain e, con il progredire del programma di studi DCX, studiano diversi casi d’uso potenziali di rilievo per questa tecnologia.

Naturalmente, le criptovalute come bitcoin ed ethereum sono probabilmente l’applicazione più conosciuta della tecnologia blockchain. Gli studenti di IM Academy studiano la creazione e il funzionamento di queste valute digitali, progettate per fornire un’alternativa decentralizzata alle tradizionali valute fiat.

I contratti intelligenti basati sulla blockchain eseguono automaticamente azioni predefinite quando vengono soddisfatte condizioni specifiche, eliminando la necessità di intermediari e riducendo i costi in settori come quello immobiliare, assicurativo e legale. In un’unità del programma di studi DCX, i formatori di IM Academy si concentrano specificamente sul settore immobiliare.

In un’altra unità, gli studenti di IM Academy studiano come la blockchain potrebbe supportare una verifica sicura e decentralizzata dell’identità e consentire agli individui di controllare e gestire le proprie identità digitali. Un’altra unità tratta di come i sistemi di voto basati sulla blockchain potrebbero offrire maggiore trasparenza, sicurezza e registrazioni a prova di manomissione, rivoluzionando potenzialmente il processo elettorale.

2) Stop Loss e gestione del rischio

La gestione del rischio occupa un posto di rilievo nei programmi di studio di IM Academy e, in un mercato così volatile come quello delle criptovalute, una gestione consapevole del rischio è essenziale.

All’inizio del corso DCX, i formatori di IM Academy trattano lo stop loss, una tecnica di gestione del rischio utilizzata nelle criptovalute per minimizzare le perdite potenziali. Si tratta di fissare un livello di prezzo predeterminato al quale la posizione di un partecipante al mercato sarà venduta automaticamente. Questa strategia aiuta a proteggere da significativi movimenti al ribasso del mercato.

La gestione del rischio nelle criptovalute prevede l’adozione di varie strategie per limitare l’esposizione alla volatilità del mercato e alle potenziali perdite. Alcune delle pratiche comuni di gestione del rischio trattate nella DCX Academy includono la diversificazione degli asset digitali, la definizione di aspettative realistiche e l’impegno in un’attenta analisi e ricerca tecnica.

3) Fattori di impatto del mercato

Gli studenti di IM Academy studiano anche i fattori psicologici, emotivi e sociali che giocano un ruolo significativo nella formazione del mercato delle criptovalute.

Ad esempio, il sentiment del mercato, guidato da emozioni come la paura e l’avidità, può influenzare le decisioni di acquisto e di vendita. Le notizie positive, gli sviluppi normativi o le figure influenti che sostengono le criptovalute spesso portano a un aumento dell’interesse di acquisto, mentre le notizie negative o le incertezze del mercato possono innescare una pressione di vendita.

I mercati delle criptovalute sono altamente volatili e le forti fluttuazioni dei prezzi possono indurre il panic selling, soprattutto tra gli investitori inesperti. Le reazioni emotive a improvvisi cali di prezzo possono portare a decisioni irrazionali e aggravare le flessioni del mercato. La paura di perdere l’occasione (alias FOMO) può spingere gli individui a investire in criptovalute sulla base del timore di perdere potenziali guadagni. Questa risposta emotiva può creare rapidi aumenti di prezzo, ma contribuisce anche a creare bolle di mercato e conseguenti crolli.

Gli studenti di IM Academy studiano anche l’impatto dell’adozione e della percezione da parte della società: L’adozione da parte della società, le decisioni normative e l’interesse delle istituzioni possono avere un impatto significativo sulla percezione e sull’accettazione delle criptovalute. Gli sviluppi positivi, come le grandi aziende che accettano le criptovalute come mezzo di pagamento, possono favorire la fiducia e aumentare la domanda, mentre gli eventi negativi possono smorzare l’entusiasmo e creare pressioni di vendita.

4) Bitcoin, Ethereum e Altcoin

I token come bitcoin ed ether sono beni digitali costruiti sulle rispettive piattaforme blockchain. Servono sia come mezzo di scambio che come riserva di valore. Gli studenti di IM Academy imparano le basi di queste criptovalute e le sfumature che le distinguono l’una dall’altra e dalle altcoin meno affermate.

Queste differenze si ricollegano a contenuti più ampi e teorici del corso, che coprono cosa sono e come funzionano le blockchain. Gli studenti di IM Academy imparano che il bitcoin è la prima e più nota criptovaluta.

È stata progettata come valuta digitale decentralizzata per facilitare le transazioni peer-to-peer senza la necessità di intermediari. Il Bitcoin opera sulla propria blockchain ed è visto principalmente come una riserva di valore e una potenziale alternativa alle valute e ai beni tradizionali come l’oro.

Al contrario, ethereum è una piattaforma blockchain che consente la creazione di applicazioni decentralizzate, o dApp, e di contratti intelligenti. Ether è la criptovaluta nativa della piattaforma ethereum e serve come mezzo di scambio di valore all’interno dell’ecosistema. La blockchain di Ethereum consente agli sviluppatori di creare e distribuire i propri token e le proprie applicazioni, rendendola una piattaforma versatile per vari casi d’uso che vanno oltre il semplice mezzo di scambio.

I formatori di IM Academy si occupano anche di alcune altcoin, un termine utilizzato per indicare qualsiasi criptovaluta alternativa al bitcoin. Le altcoin comprendono un’ampia gamma di attività digitali, ciascuna con caratteristiche, casi d’uso e piattaforme blockchain uniche. Le altcoin includono criptovalute come dogecoin, litecoin, ripple e molte altre. Mentre alcune altcoin hanno scopi simili a quelli del bitcoin e dell’ether, altre si concentrano su nicchie specifiche, come la privacy, la scalabilità o l’utilità in settori specifici.

5) Metodi di ricerca di mercato

IM Academy sottolinea che la ricerca sulle criptovalute è fondamentale per coloro che cercano di capire il loro valore potenziale e di prendere decisioni informate sul mercato.

Uno degli approcci trattati da DCX è la ricerca di white paper sulle criptovalute. Questi documenti approfondiscono la tecnologia, la governance, le partnership, la roadmap e la domanda complessiva del mercato per un determinato progetto. La comprensione delle caratteristiche uniche e dei casi d’uso di una criptovaluta aiuta a determinare la sua potenziale proposta di valore.

IM Academy enfatizza anche l’analisi tecnica dei grafici dei prezzi, delle tendenze dei volumi e di altri indicatori tecnici per identificare i modelli e i potenziali punti di entrata o uscita. L’analisi tecnica può fornire indicazioni sul sentimento del mercato e sui movimenti di prezzo a breve termine.

Si pone inoltre l’accento sull’applicazione della due diligence alle borse o alle piattaforme in cui una criptovaluta è quotata per valutarne la reputazione, la sicurezza e la liquidità.

Combinando questi metodi di ricerca e considerando molteplici prospettive, gli studenti di IM Academy cercano di sviluppare una comprensione più completa del valore potenziale di una criptovaluta e di prendere decisioni più informate.

La comprensione dei fondamenti della tecnologia blockchain, l’impiego di strategie di gestione del rischio, il riconoscimento dell’impatto dei fattori psicologici e sociali, la distinzione tra i diversi tipi di criptovalute e la conduzione di ricerche approfondite sono fondamentali per gli individui finanziariamente preparati che desiderano navigare nel mondo delle criptovalute. Alla IM Academy, gli studenti stanno imparando come questo approccio diligente e informato possa aiutare ad affrontare questo mercato dinamico e in evoluzione.

Nota: IM Mastery Academy non è un servizio di consulenza o intermediazione. IM Mastery Academy fornisce esclusivamente servizi formativi online.

Gli investimenti in criptovalute possono esporvi a grandi rischi. Le criptovalute non sono assicurate dalla FDIC, spesso non sono scambiabili con altre materie prime, sono soggette a volatilità dei prezzi e sono poco o per nulla regolamentate. La speculazione sulle criptovalute dovrebbe essere effettuata solo da investitori sofisticati che sono pronti a perdere l’intero investimento.