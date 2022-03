Dove vedere Genoa-Torino Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi venerdì 18 marzo 2022 alle ore 21 italiane per la 30a giornata di Serie A 2021-22.

Sarà una partita speciale per Juric. Il tecnico croato del Torino (11esimo in classifica con 35 punti) ha giocato nel Genoa dal 2006 al 2010 chiudendo in Liguria la sua carriera da calciatore. Inoltre ha allenato il club nel biennio 2016-18. Sicuramente anche per Alexander Blessin sarà un a partita speciale visto che è alla ricerca della sua prima vittoria con il Genoa (penultimo con 19 punti): è il primo allenatore nella storia della Serie A ad aver pareggiato le prime sette partite disputate nella competizione. Di seguito le informazioni per vedere Genoa-Torino streaming gratis e diretta tv.

Mattia Destro spera di segnare il primo gol del Genoa, come ha fatto con i suoi ultimi cinque gol in Serie A, incluso uno nello scontro diretto inverso. Andrea Belotti cercherà di avere un impatto nel finale, avendo segnato l’ultimo gol del Torino con i suoi ultimi quattro gol in Serie A.

⚽ Dove vedere Genoa-Torino Diretta invece di Rojadirecta TV

Genoa-Torino diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).. La telecronaca DAZN della partita è affidata a Gabriele Giustinani, coadiuvato al commento tecnico da Massimo Gobbi. Per Sky invece i riferimenti al commento sono Daniele Barone e Giancarlo Marocchi.

All’andata la sfida è terminata 3-2 per il Toro, con i goal di Sanabria, Pobega e Brekalo per la squadra di Juric e quelle di Destro e Caicedo per i liguri.

⚽ Genoa-Torino Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Genoa-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Genoa-Torino streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Con tre gol e un assist Mattia Destro è stato direttamente coinvolto in quattro delle ultime cinque reti del Genoa in Serie A. L’attaccante rossoblù ha partecipato a un gol in entrambe le sue ultime due gare da titolare e non fa meglio da ottobre, quando segnò quattro volte di fila, l’ultima delle quali proprio contro il Torino.

Genoa-Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Genoa: Sturaro e Rovella rientrano dalla squalifica. Il primo partirà titolare, il secondo dalla panchina. Da monitorare Hefti e Gudmundsson alle prese con noie fisiche. Davanti Yeboah in vantaggio su Destro. In casa Torino: Djidji non è al meglio ed è in forte dubbio. In difesa ballottaggio tra Izzo e il ristabilito Zima e Buongiorno insidia Rodriguez. In porta dovrebbe toccare ancora a Berisha anche se Milinkovic è recuperato. In attacco Belotti sostenuto da Brekalo e Pobega. Sanabria ko per una lesione al polpaccio.

⚽ Le probabili formazioni di Genoa-Torino

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Yeboah, Melegoni; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Bani, Calafiori, Ghiglione, Masiello, Kallon, Rovella, Frendrup, Portanova, Galdames, Amiri, Piccoli.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione in panchina: Gemello, V Milinkovic, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Aina, S Ricci, Linetty, Warming, Pjaca, Seck, Zaza.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Bindoni e Longo. Quarto Uomo: Meraviglia. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Zufferli.

L’ultima vittoria del Torino in Serie A è arrivata proprio a Genova, il 15 gennaio scorso contro la Sampdoria; da allora per i granata quattro pareggi e tre sconfitte, non fanno peggio da dicembre 2020, quando arrivarono a otto gare senza successi di fila (con Giampaolo in panchina).

Alternativa Online per vedere Genoa-Torino Streaming Gratis

Alternative per vedere Genoa-Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.