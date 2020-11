Dove vedere le partite di calcio in tv Ferencvaros-Juventus, Zenit-Lazio, Genoa-Torino e tutte le altre di oggi mercoledì 4 novembre 2020, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

17:00 Genoa-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

17:00 Livorno-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Palermo (Serie C) – Eleven Sports

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Zenit-Lazio Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La terza giornata del Gruppo F di Champions League, vede la Lazio di Simone Inzaghi sfidare lo Zenit San Pietroburgo. Biancocelesti a quota 4 punti in classifica, grazie al successo all’esordio stagionale all’Olimpico contro il Borussia Dortmund e il pari ottenuto in Belgio contro il Bruges tra mille defezioni causa Covid. Lo Zenit, a differenza della Lazio, occupa l’ultimo posto a zero punti in virtù della doppia sconfitta patita in casa col Bruges (1-2) e a Dortmund col Borussia (2-0).

Diretta Zenit Lazio su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

18:55 Basaksehir-Manchester United (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

20:45 Casertana-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Ferencvaros-Juventus Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La Juventus di Andrea Pirlo cerca i 3 punti nella 3a giornata del Gruppo G di Champions League, andando a sfidare in trasferta i magiari del Ferencvaros, guidati dall’ex compagno d’attacco di Andriy Shevchenko, Sergiy Rebrov. La Vecchia Signora è seconda nel girone alle spalle del Barcellona con una vittoria sulla Dinamo Kiev e una sconfitta con i catalani. Gli ungheresi si trovano invece all’ultimo posto condiviso con gli ucraini dopo il 2-2 della settimana scorsa.

Diretta Ferencvaros Juventus su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

21:00 Barcellona-Dinamo Kiev (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Bruges-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Lipsia-Paris SG (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Chelsea-Rennes (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Siviglia-Krasnodar (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

23:15 San Paolo-Lanus (Copa Sudamericana) – DAZN.

23:15 River Plate Montevideo-Atletico Nacional (Copa Sudamericana) – con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming di Rojadirecta TV: in Italia questo sito è stato dichiarato illegale e quindi è oscurato.

