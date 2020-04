Forte Terremoto Colombia: Sisma M5,2 epicentro 43 Km S di Medellin.

TERREMOTO OGGI – Alle ore 5:15 italiane (ore 22:15 locale) si è registrato un forte terremoto di magnitudo 5,2 in Colombia. il Servizio Geologico colombiano l’evento sismico ha avuto epicentro dipartimento di Antioquia, in particolare a Betania (5 km W di Santa Bárbara), a una profondità di 80 chilometri. Finora non è stato segnalato alcun danno dovuto al movimento tellurico.

Il terremoto è stato avvertito distintamete in diverse parti del paese, come nel Eje Cafetero, Medellin Antioquia, Valle e Tolima. Gli utenti dei social network hanno anche riferito di aver percepito fortemente il movimento sismico in diverse città.

“L’ultima volta che ricordo di aver sentito un tale tremore a Medellín, è stato quando l’epicentro è stato in Armenia”, ha scritto un utente sul social network. Altri, sebbene con paura, hanno lasciato intendere che aprile è appena iniziato, con paura e in quarantena nazionale. “È iniziato in movimento questo aprile, con tremore già incluso”, ha scritto un altro utente.

Il movimento tellurico in Colombia si verifica l’ottavo giorno della quarantena nazionale, che termina il 13 aprile. Alcuni utenti nei social network hanno affermato di non sapere cosa fare se la situazione si complicasse, poiché verrebbero a contatto con altre persone, il che non è raccomandato per contenere l’espansione del coronavirus.