Ultime Notizie » Colombia » Forte Terremoto Colombia: Sisma M6,6 in mare al confine con Panama, sentito fino a Medellin

TERREMOTO OGGI – Alle ore 03:05 UTC di oggi giovedì 24 maggio (quando ancora era mercoledì in america latina) si è registrato un forte terremoto di magnitudo 6,6 ai confini tra Panama e Colombia. Il Servizio Geologico colombiano evidenzia che l’evento sismico ha avuto epicentro in mare, nel Golfo de Darien, di fronte San Juan de Uraba Antioquia Cordoba in Colombia, in particolare nele coordinate geografiche 8.889°N 77.123°W, a una profondità, secondo USGS, di 10 chilometri. Finora non è stato segnalato alcun danno dovuto al movimento tellurico, ma tanto spavento, con la scossa che è arrivata a sentirsi fino a Medellin.

Molte le testimonianze in internet di chi ha sentito il terremoto. I muri delle case a Capurganá, a Chocó, in Colombia, sono crollati a causa del terremoto di magnitudo 6.6 che si trovava sulla costa al confine con Panama. I sismologi affermano che non vi è alcuna minaccia di tsunami per la costa caraibica colombiana.