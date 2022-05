Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1: Doppietta Ferrari sulla Griglia di Partenza a Monaco, Leclerc in pole position

Emozioni a mille nel Gran Premio di Monaco di Formula 1 2022. Sul circuito di Montecarlo le due Ferrari partiranno in prima fila alla partenza delle 15 prevista per domenica. Charles Leclerc (vincitore l’anno scorso) in pole position (la sua quinta della stagione, la sua 14esima in carriera) e Carlos Sainz al suo fianco.

Le due Ferrari hanno lasciato dietro di loro le due Red Bull, con Perez che ha fatto meglio di Verstappen. A meno di un minuto dalla fineper un incidente di Perez (ultima curva prima dell’entrata del tunnel) che ha ricevuto come conseguenza una botta da parte di Sainz (tempo finale 1’11″601): entrambi erano impegnati a migliorare il proprio tempo. Il messicano chiude al terzo posto sullacon il tempo di 1’11″629, davant al compagno di scuderia e campione iridato Max Verstappen (tempo 1’11″666). Finale folle anche per Fernando Alonso a muro e sessione interrotta, come detto, negli ultimi secondi. Il tempo di Leclerc è stato di 1:11.376. Domani domenica 29 maggio alle 15 liberatevi dai vostri impegni perchè ci sara ladella partenza gara del