Dove vedere Fiorentina Benevento streaming e diretta tv. La prima partita della domenica dell’ottavo turno di Serie A sarà quella tra Fiorentina e Benevento, in programma al Franchi di Firenze oggi 22 novembre 2020 alle ore 12:30. Prandelli dovrebbe ripartire dal 4-3-3. Pezzella recupera in extremis. In attacco Vlahovic favorito su Cutrone, con Kouame e Ribery ai suoi fianchi. Callejon out, riecco Eysseric. Sau è in vantaggio su Improta per sostituire lo squalificato Caprari. Iago Falque non ce la fa. Moncini insidia Lapadula, rientrato dagli impegni col Perù. Dabo è rientrato dal Burkina Faso positivo al coronavirus, al suo posto potrebbe esserci Hetemaj.

Le probabili formazioni di Fiorentina Benevento.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Kouamé, Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R Insigne, Sau; Moncini. Allenatore Filippo Inzaghi.

Dove vedere Fiorentina Benevento Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Fiorentina Benevento in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Telecronaca in diretta con Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Le alternative per vedere il match Fiorentina Benevento online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.