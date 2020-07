Festa Scudetto con Juventus-Sampdoria? Bianconeri per il titolo di Campioni d'Italia.

FESTA SCUDETTO JUVENTUS – Dopo il fallito match point con la sconfitta alla Dacia Arena contro l’Udinese nella 35a giornata di Serie A, la Vecchia Signora può questa sera avere l’aritmetica certezza di mettere le mani sullo Scudetto Numero 36 a due giornate dalla fine, sarebbe come sappiamo il nono consecutivo.

Quindi questa sera contro la Sampdoria , i bianconeri potranno festeggiare il titolo di Campioni d’Italia allo Juventus Stadium.

Come? La Juventus di Sarri deve necessariamente battere la Sampdoria. Con i tre punti della vittoria sulla Samp, la Juve allungherebbe a +7 dall’Inter di Conte (tornata seconda dopo la vittoria sul Genoa) e quindi con due partite rimanenti i Bianconeri sarebbero irraggiungibili. In caso di pareggio la distanza dall’Inter sarebbe di 5 punti, con sei a disposizione per entrambe nelle ultime due giornate: Inter-Napoli e Cagliari-Juventus alla penultima giornata, e Atalanta-Inter e Juventus-Roma all’ultimo turno.