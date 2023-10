Ultime Notizie » Causa Legale » Elon Musk chiede una revisione approfondita della SEC dopo la causa legale

Elon Musk ha chiesto giovedì una “revisione approfondita” della Securities and Exchange Commission (SEC), poche ore dopo che l’ente regolatore ha intentato una causa contro il magnate, accusandolo di non aver testimoniato in un’indagine in corso riguardante l’acquisto di Twitter (ora X) per 44 miliardi di dollari lo scorso ottobre.

“È urgentemente necessaria una revisione approfondita di queste agenzie, insieme a una commissione che prenda provvedimenti punitivi contro coloro che hanno abusato del loro potere regolatorio per ottenere benefici personali e politici”, ha scritto il proprietario di Tesla e SpaceX. “Non vedo l’ora che ciò accada”, ha aggiunto.

Il team legale che rappresenta la SEC ha precedentemente affermato, in un documento legale depositato presso il Distretto Nord dello stato della California, che Musk non si è presentato per testimoniare il 15 settembre, come richiesto da una citazione consegnata a Tesla.

“La continua negazione di Musk di rispettare la citazione amministrativa della SEC sta ostacolando e ritardando l’indagine per determinare se siano state violate le leggi federali sui valori mobiliari”, recita l’atto giudiziario a cui CNBC ha avuto accesso. “Di conseguenza, la SEC chiede ora al tribunale di obbligare Musk a comparire per testimoniare nell’indagine”, aggiunge.

Gli avvocati dell’ente regolatore hanno sostenuto che il miliardario ha rifiutato di rispettare la citazione a causa di “varie obiezioni infondate, tra cui un’obiezione a San Francisco come luogo appropriato per testimoniare”.

D’altra parte, Alex Spiro, difensore del magnate, ha dichiarato in una nota che “la SEC ha già preso la testimonianza di Musk diverse volte in questa indagine errata”. “È sufficiente”, ha sottolineato.