Ultime Notizie » Avvistamenti UFO » Ex capo Intelligence: “Ci sono più UFO rilevati di quanti ne sappia la gente”

John Ratcliffe, che è stato direttore dell’intelligence nazionale durante l’amministrazione dell’ex presidente americano, è stato intervistato Maria Bartiromo, presentatrice di Fox News. Gli è stato chiesto cosa sapeva degli oggetti volanti non identificati (UFO o OVNIs) che hanno catturato l’immaginazione delle persone per generazioni.

Dopo aver detto che ci sono stati avvistamenti UFO in tutto il mondo, l’ex funzionario ha insistito sul fatto che i rapporti di “fenomeni aerei non identificati” ora sotto gli occhi dell’opinione pubblica – compresi quelli recentemente rilasciati e indagati dal Pentagono – sono solo la punta dell’iceberg.

“Quando si parla di avvistamenti, bisogna dire che questi oggetti non vengono rilevati solo dai piloti, dai radar o da qualche gruppo di intelligence”, ha detto Ratcliffe. “Di solito abbiamo diversi sensori che rilevano queste cose. Alcuni di loro sono fenomeni inspiegabili, e in realtà ce ne sono molti di più di quelli che sono stati resi pubblici“.

La divulgazione UFO Files dovrebbe avvenire tra oggi e il 1 giugno, secondo Bartiromo.

Questo grazie al soccorso in caso di pandemia da 2,3 trilioni di dollari e al progetto di legge sul finanziamento del governo che Trump ha firmato a dicembre.

Questo documento conteneva l’Intelligence Clearance Act del Senate Intelligence Committee per l’anno fiscale 2021. È stata inclusa una disposizione che dava 180 giorni alle agenzie governative coinvolte nelle indagini sugli UFO per rilasciare le informazioni in loro possesso. La direttiva stabilisce che il rapporto da presentare deve identificare, tra le altre cose, le minacce rappresentate da fenomeni aerei non identificati e se possono essere attribuite ad avversari stranieri.

“Il rapporto sarà presentato in forma non classificata, ma può includere un allegato classificato”, ha scritto il comitato. Ratcliffe ha concluso l’intervita dicendo che sarebbe una buona cosa che tutti i dati sugli UFO fossero resi pubblici il più possibile. Ha anche ammesso che voleva “far uscire” queste informazioni prima di lasciare l’incarico, ma ha osservato: “Non siamo riusciti a metterlo in un formato non classificato di cui potessimo parlare abbastanza velocemente”.