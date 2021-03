Ultime Notizie » Dante Alighieri » Diretta RAI di Benigni al Quirinale, Dantedì anche in Streaming Live

L’appuntamento è per giovedì 25 marzo, in occasione del Dantedì, la giornata espressamente dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri. Tra i moltlepici appuntamenti in programma, rigorosamente tutti in streaming, per ricordare i 700 anni dalla sua morte avvenuta il 14 settembre del 1321, tra cui conferenze, dirette web, concerti e manifestazioni, spicca il XXV canto del Paradiso della Divina Commedia, letto da Roberto Benigni al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del ministro della Cultura Franceschini.

Benigni darà voce alla speranza di Dante di tornare a Firenze dall’esilio, lo prima di una riflessione anche sulle altre virtù teologali, fede e carità.

Dantedì, Roberto Benigni al Quirinale in diretta streaming celebra Dante Alighieri

Secondo gli studiosi, Dante iniziò il suo viaggio ultraterreno con la discesa agli Inferi, proprio il 25 marzo 1300, quando si trovava “”. Per questo la giornata è stata prescelta per ricordarlo e onorarlo in modo particolare. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, si veda il sito Internet del Ministero dei Beni culturali www.beniculturali.it/dantedì

Il momento in cui Roberto Benigni leggerà un canto della Divina Commedia al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, verrà trasmesso giovedì 25 marzo in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Steraming online gratis con le immagini dalla Sala dei Corazzieri a partire dalle ore 19:10 grazie al sito Rai Play.