Videogiochi gratuiti in modo che tu possa passare questa quarantena del Coronavirus Covid-19 in un modo più piacevole: videogames gratis per PS4, Nintendo e Xbox One. A causa dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus, PlayStation, Nintendo e Xbox One hanno reso disponibili titoli gratuiti per i giocatori in modo che, come ha suggerito l’Organizzazione mondiale della sanità, puoi trascorrere questo momento difficile con videogiochi.

Videogiochi Gratis PlayStation

Sotto l’iniziativa “Play at Home”, Sony PlayStation ha rilasciato due titoli gratuiri. Il primo è Journey, della società indipendente Thatgamecompany, in cui dobbiamo accompagnare un viaggiatore in un incredibile viaggio nel deserto per raggiungere una montagna. Lungo la strada troverai le rovine di un’antica civiltà e indovinelli da risolvere per continuare ad avanzare. Trascorrerai sicuramente piacevoli momenti con questo titolo pluripremiato e con la sua grafica, ovviamente, senza dimenticare la sua musica che ti catturerà.

L’altro videogioco che ti presentiamo è il rinomato e acclamato Uncharted. The Nathan Drake Collection, di Naughty Dog e Bluepoint Games, in cui non ne avrete solo uno, ma i primi tre titoli dei viaggi del cacciatore di tesori Nathan Drake e dove dovrai viaggiare per il mondo e seguire le tracce della leggendaria città di El Dorado, le rotte di Marco Polo, il mitico regno di Shambhala, tra gli altri luoghi con i quali imparerai anche un po’ di queste leggende.

Senza dubbio le avventure di Nathan Drake e il mondo di Journey non sono assolutamente da perdere, ma dovresti affrettarti a scaricarle su PlayStation 4 perché saranno disponibili gratuitamente fino alle 6 Maggio alle 02:00.

Videogiochi Gratis Nintendo Switch

Se i videogiochi che ti piacciono sono quelli dove vuoi mettere alla prova le tue abilità di tiratore, puoi scaricare il pluripremiato Warface, da Crytek, per Nintendo Switch.

In questo multiplayer devi superare diverse missioni cooperative e per questo devi avere una strategia di squadra con personaggi bilanciati.

La pallina rosa più tenera del mondo non poteva mancare da questo elenco, perché allo stesso modo puoi aggiungere al tuo Nintendo Switch il videogioco Super Kirby Clash, in cui devi equipaggiare un gruppo di kirby non solo con potenti armi per sconfiggere i tuoi nemici ma aiutarli a salvare il Regno dei Sogni.

Videogiochi Gratis Nintendo Switch Xbox One

Per Xbox One ti consigliamo di scaricare Destiny 2, da Bungie Studios, con il quale avrai diverse ore di divertimento e riprese nella sua modalità campagna quando provi a raggiungere ogni obiettivo fino a sconfiggere la Legione Rossa della Cabala. Senza dubbio non smetterai di premere i pulsanti con questo titolo per rendere più piacevole la tua quarantena.

Infine, entrando nel classico dei videogiochi, il calcio, hai la possibilità di scaricare sul tuo Xbox One il famoso videogame Football PES 2020 Lite, di Konami, il quale continene 35 leghe mondiali e 102 squadre di tutto il mondo.