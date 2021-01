Ultime Notizie » Allineamento planetario » Eventi Astronomici di Febbraio 2021

Febbraio 2021 avrà la luna piena e si comincerà a vedere il centro della Via Lattea: questi sono tutti gli eventi astronomici del mese. Lunedì prossimo, oltre a iniziare una nuova settimana, inizia il secondo mese del 2021. Sì, purtroppo siamo ancora soggetti alla pandemia, ma non c’è altro modo, dobbiamo continuare con le cure. Allo stesso modo, abbiamo alcune distrazioni alla portata di un semplice sguardo, come l’attività degli eventi astronomici. Febbraio è un mese tranquillo, ma c’è sempre qualcosa da evidenziare.

Il centro galattico della Via Lattea

Il portale Photopills ci dice che in alcune parti del mondo comincia già ad essere apprezzato uno spettacolo impressionante. È il centro galattico della Via Lattea. Indicano che si tratta di un fenomeno già visibile da alcune zone dell’emisfero meridionale.

Infatti, per il centro galattico della Via Lattea specificano che quelle che avranno il maggiore accesso saranno le regioni che si trovano a latitudini inferiori a 55º. In America Latina questo è il Cile, nelle isole Gilbert, Londonderry, Londra, Thompson, Gordon, Hoste, Navarino e Picton. Mentre in Argentina è solo sull’Isla Grande de Tierra del Fuego. Riferiscono che questo fenomeno sarà disponibile fino a marzo. Sostengono inoltre che con il passare delle settimane si sposterà un po’ più a nord dallo stesso sud.

Eventi astronomici di febbraio 2021

Mettendo da parte lo spettacolo della Via Lattea, gli eventi astronomici iniziano a muoversi il 10 febbraio.

10/2: Congiunzione Luna e Saturno.

11/2: Luna nuova (ideale per fotografare il centro galattico).

18/2: Congiunzione Luna e Marte (quel giorno Perseverance arriva sul pianeta rosso).

2/27: Luna piena.