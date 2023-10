Il maratoneta keniano Kelvin Kiptum ha stabilito questa domenica il record del mondo nella maratona di Chicago (USA) completando i 42,195 chilometri con un tempo ‘non ufficiale’ di 2:00:35, che lo posiziona come il miglior maratoneta della storia, superando il precedente punteggio di 2:01:39 ottenuto l’anno scorso dal suo connazionale Eliud Kipchoge.

Kelvin Kiptum, 23 anni, aveva già mostrato il suo potenziale l’anno scorso al suo debutto nella maratona di Valencia (Spagna), quando divenne il terzo maratoneta più veloce della storia con il tempo di 2:01:53, e ad aprile arrivò secondo alla Maratona di Londra con un tempo di 2:01:25, a soli 16 secondi dal record mondiale di Kipchoge.

“Sapevo che stavo per fare qualcosa di grande, ho visto il tempo sul cronometro e ho detto ‘proviamolo’.

