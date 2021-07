Ultime Notizie » David Skripac » Verso l’estinzione? La nostra specie viene geneticamente modificata: Analisi Microbioma e Viroma

David Skripac su Global Research: “La nostra specie viene geneticamente modificata”: la marcia dell’umanità verso l’estinzione? Analisi del Microbioma e Virome.

Quest’anno segna una svolta fondamentale nella storia dell’umanità. Per la prima volta dall’inizio della civiltà umana, la nostra specie viene modificata geneticamente. I produttori di vaccini hanno ora reso possibile l’alterazione permanente del genoma umano e il cambiamento per sempre del rapporto dell’umanità con la natura, attraverso un’iniezione farmaceutica sperimentale che viene erroneamente definita “vaccino”.

Alla luce di questo evento determinante, credo che dobbiamo esaminare seriamente i motivi e le azioni che stanno rinnovando l’umanità come la conosciamo. Allo stesso tempo, dobbiamo esaminare il nostro trattamento sempre più distruttivo del mondo naturale.

Per indagare sulle molte variabili che stanno accelerando la scomparsa dell’umanità e sabotando il nostro ruolo unico di custodi della terra e dei suoi miliardi di specie di piante e animali, ho diviso questo studio in quattro parti principali, che appariranno come un articolo separato:

Nella Parte I: Il Microbioma e Virome, scopriremo che stiamo letteralmente nuotando in un vasto mare di informazioni genomiche che sono state essenziali affinché la vita iniziasse e fiorisse su questa terra preziosa e che sta ancora cercando di aiutare tutte le specie. sopravvivere. La matrice di organismi che compongono il microbioma ha costruito un flusso di informazioni viromiche che ha permesso l’adattamento e la biodiversità del pianeta. E quello stesso flusso di informazioni viromiche è responsabile della costruzione della specie umana.

Nella Parte 1: La nostra guerra contro la natura, esploreremo come il nostro comportamento sconsiderato sta distruggendo l’ambiente, portandoci così verso la sesta estinzione di massa. Con questo intendo dire che mi occuperò della vera catastrofe ambientale, non della bufala ‘riscaldamento globale/cambiamento climatico’ finanziata dai miliardari iniziata dal Club di Roma e successivamente promulgata dal World Economic Forum (WEF).

Nella Parte III: Cosa è successo nel 2020, esamineremo come questa effettiva devastazione ambientale abbia contribuito alla ‘pandemia’ iniziata nel 2020, che ha portato a massicce iniezioni sperimentali di sostanze sconosciute in ‘soggetti’ umani nel 2021, e che ha nessuna fine prevedibile. (Ho messo ‘pandemia’ tra virgolette a causa della sua natura fraudolenta. In effetti, è descritto più accuratamente e accuratamente come plandemia, truffa, pseudo pandemia o qualsiasi altro termine che indica la contraffazione).

Nella Parte IV: La nostra risposta, esamineremo la risposta irresponsabile e irrazionale della maggior parte delle persone sul pianeta a questa cosiddetta pandemia.

Le parti II, III e IV saranno pubblicate successivamente da Global Research.

Il microbioma

Il microbioma (derivato dalle parole greche micro, che significa ‘piccolo’ e biotikos, che significa ‘appartenente alla vita’) è un enorme ecosistema composto da miliardi di microrganismi. Incredibilmente, circa 40.000 specie di batteri, 300.000 specie di parassiti, 65.000 specie di protozoi e tra 3,5 milioni e 5 milioni di specie di funghi. Abitano l’ambiente che ci circonda e vivono nel o sul corpo umano. Questo complesso mondo di microrganismi secerne continuamente un mare di virus, che fungono da rete di comunicazione per batteri, parassiti, protozoi e funghi. E, come scopriremo tra poco, questi virus sono sempre stati qui per aiutarci, non per ostacolarci. In altre parole, affermano la vita, non inducono la morte.

Ecco un accenno alla complessità, all’incredibile diversità e alle dimensioni infinitesimali del microbioma: il numero di geni all’interno del regno fungino è di almeno 125 trilioni! In confronto, il genoma umano consiste di soli 20.000 geni. Un moscerino della frutta ha 13.000 geni e una pulce 31.000. Pertanto, in termini di complessità genetica, il genoma umano ha solo un piccolo frammento di informazione genetica rispetto al vasto mondo di informazioni genomiche che il microbioma contiene.

Un aspetto affascinante del microbioma è la sua rete di comunicazione simbiotica, che consente la trasmissione di informazioni proteiche da un microrganismo all’altro. Ad esempio, la rete miceliale (una matrice di sottili filamenti bianchi) nei funghi consente ai funghi di comunicare tra loro su distanze che possono estendersi fino a diversi chilometri. Queste strutture miceliali sono in grado di trasferire risorse minerali e proteiche per oltre un chilometro. Come? Usano l’energia della luce e gli elettroni che scorrono attraverso i percorsi all’interno del sistema del suolo. In questo modo, il microbioma aiuta le piante e altre forme di vita multicellulari a prosperare. Non è esagerato chiamare la rete miceliale nel regno dei funghi il ‘cervello’ letterale del pianeta.

Per quanto possa essere difficile da capire, almeno 1,4 trilioni di batteri e 10 trilioni di funghi vivono all’interno del corpo umano. Solo all’interno del colon umano ci sono 3,8 x 10 13 cellule batteriche. Ogni organo del corpo, compreso il cervello, ha il proprio microbioma. Lo scopo di batteri e funghi nel nostro corpo è nutrire e nutrire le nostre cellule, mantenendoci sani e in equilibrio con il microbioma più ampio che ci circonda.

Il viroma

Il viroma è l’immenso mondo in cui esistono i messaggeri di Madre Natura. È composto da miliardi e miliardi di virus prodotti dai batteri, parassiti, protozoi e funghi del suddetto microbioma.

Il corpo umano adulto medio contiene 1 x 10 15 virus. Al contrario, nell’aria che circonda la terra ci sono 1 x 10 31 virus. Nel suolo della terra ci sono 2,5 x 10 31 virus; E negli oceani della Terra ci sono 1.2 x 10 30 virus. Per fornire una prospettiva su questi numeri impressionanti, 1 x 10 31 è 10 milioni di volte maggiore del numero di stelle conosciute nell’intero universo.

In poche parole, un virus è un’informazione genomica, sia essa DNA o RNA, avvolta in un involucro proteico. I piccoli filamenti proteici che sporgono dalla superficie esterna del rivestimento proteico di un virus sono chiamati proteine ​​spike. I virus non sono organismi viventi. Non producono il proprio carburante. Non hanno metabolismo per produrre energia. E non possono riprodursi.

I virus hanno viaggiato in tutto il mondo, al di sopra dello strato limite atmosferico, per milioni di anni, molto prima che fossero inventate le macchine per viaggiare in aereo. I loro codici genetici coprono la terra da eoni, creando biodiversità e consentendo l’adattamento in tutto l’ecosistema. Per adattamento intendo che i virus cercano sempre di adattare i loro codici genetici al fine di creare una salute resiliente in tutte le forme di vita sul pianeta. È ridicolo suggerire che, per viaggiare da una regione all’altra del mondo, un virus deve salire su un aereo, come vorrebbe farci credere la divisione di ricerca sulla sicurezza interna della RAND.

Inoltre, i virus, compresi i coronavirus, non arrivano a ondate e poi scompaiono senza lasciare traccia, per poi riapparire miracolosamente in un secondo momento nello stesso luogo o in un altro. Invece, i virus non scompaiono mai, non scadono mai. Abitano tutti gli elementi dell’ambiente che ci circonda. In breve, sono onnipresenti e sempre presenti.

Il nostro rapporto con particolari virus può cambiare in conseguenza delle nostre azioni dannose nei confronti della natura. Ogni volta che gli esseri umani avvelenano e inquinano l’aria, il suolo e l’acqua, creano uno squilibrio tra l’umanità e il viroma, uno squilibrio che può farci diventare sbilanciati con un particolare virus.

Sfortunatamente, il regime di medicina allopatica, che i plutocrati John D Rockefeller e Andrew Carnegie hanno imposto alla maggior parte del mondo con il loro Rapporto Flexner del 1910, ha ancora un ampio segmento della comunità scientifica che crede che i batteri, i funghi e i virus siano il nostro nemico.

La base dello schema della medicina allopatica di Rockefeller è la diffettosa “teoria dei germi” di Louis Pasteur, che afferma che i microrganismi esterni, come batteri e virus, attaccano, invadono e infettano il corpo, causando malattie.

La maggior parte del mondo occidentale attribuisce a Pasteur (1822-1895) il ruolo fondamentale che ha svolto nello stabilire quella che chiamiamo “medicina moderna“, un paradigma che rintraccia l’origine di ogni malattia in un singolo germe.

Senza la teoria di Pasteur, la maggior parte dei farmaci moderni non sarebbe stata mai prodotta, promossa o prescritta… Un fatto che spiega perché l’attuale sistema medico e la sua industria farmaceutica codipendente rifiutano di riconoscere i loro difetti o ammettere la loro inefficacia.

Al contrario, la “teoria del terreno”, iniziata da Claude Bernard (1813-1878) e successivamente sviluppata da Antoine Béchamp (1816-1908), sostiene che il terreno, cioè l’ambiente interno del corpo, e non a Il germe esterno determina la nostra salute o la sua mancanza. Quello che Béchamp chiamava “terreno” è molto vicino a quello che la medicina moderna ha ora chiamato il sistema immunitario innato. Come vedremo nei paragrafi successivi, Béchamp era decisamente sulla strada giusta nello scoprire come il corpo umano interagisce concretamente con l’ambiente esterno.

A differenza di Pasteur, Béchamp non ha un background accademico in scienze. Credeva che la malattia fosse il risultato biologico dei cambiamenti che avvengono nel corpo quando i suoi processi metabolici diventano squilibrati. Quando il corpo è in uno stato di squilibrio, sosteneva Béchamp, i germi si trasformano in sintomi che a loro volta stimolano più sintomi, portando infine alla malattia.

Sebbene Béchamp si stesse muovendo nella giusta direzione con la sua teoria del terreno, la tirannia farmaceutica dipendente dai germi di Rockefeller ha prevalso, in gran parte grazie a significativi afflussi di denaro, che Rockefeller e Carnegie hanno volentieri fornito sotto forma di sovvenzioni a università, ospedali e strutture di ricerca medica.

La loro generosità “filantropica”, che superava facilmente i 100 milioni di dollari, permise loro di influenzare la politica dell’intero sistema medico americano e, infine, della maggior parte delle nazioni occidentali, indirizzandole verso un regime allopatico basato esclusivamente su sostanze chimiche.

In questo articolo sostengo che, contrariamente a ciò che la medicina Rockefeller ci insegna da oltre cento anni, i virus non sono qui per attaccare le nostre cellule o per danneggiarci in altro modo. Piuttosto, le informazioni molecolari genetiche del DNA e dell’RNA contenute nei virus sono letteralmente gli elementi costitutivi della vita sulla terra. Per usare un’analogia moderna, possiamo pensare al flusso di informazioni di un virus come a un aggiornamento software che trasporta un’importante intelligenza molecolare che può essere caricata, quando necessario, in qualsiasi cellula di un organismo multicellulare vivente, incluso uno qualsiasi dei 70 trilioni di cellule contenuto nel corpo umano. Le nostre cellule regolano quali nuove informazioni genomiche vengono ricevute e quali non vengono ricevute. I virus cercano semplicemente di adattarsi alle cellule per creare una salute umana resiliente.

Una parola qui sul sistema immunitario. Esistono due tipi di immunità: innata e adattativa.

Il sistema immunitario innato è il mezzo iniziale e primario attraverso il quale il nostro corpo interagisce con un virus. Il sistema innato aiuta il corpo a trovare un equilibrio genetico con ogni nuovo aggiornamento virale che si presenta. Il corpo non ha bisogno di replicare o riprodurre le nuove informazioni virali dopo più di 4-5 giorni di aggiornamenti.

Il sistema immunitario innato funziona entro confini sani nel corpo umano, come le barriere fisiche tra l’intestino e il flusso sanguigno, o nei vasi sanguigni che regolano strettamente il movimento di ioni, molecole e cellule tra il flusso sanguigno e il cervello (chiamati barriera emato-encefalica), o a livello genetico nelle nostre cellule (come le proteine ​​mutagene nelle nostre cellule). Inoltre, il sistema immunitario innato opera attraverso una varietà di enzimi, come APOBec3A / 3G e CAS9. Questi enzimi sono ora considerati essenziali per l’immunità innata.

Il sistema immunitario adattativo è il mezzo secondario attraverso il quale il nostro corpo interagisce con i virus.

Il sistema adattativo genera una risposta molto specifica a un virus utilizzando i globuli bianchi del corpo, noti come linfociti (cellule B e cellule T). Le cellule B sono responsabili del rilascio di anticorpi nel flusso sanguigno. Gli anticorpi sono il secondo, non il primo, metodo di interazione del corpo con un virus dopo aver ricevuto un nuovo aggiornamento virale o dopo aver sviluppato uno squilibrio con un particolare virus. Gli anticorpi sono difese specifiche e mirate. Di solito compaiono sulla scena da 3 a 6 settimane dopo l’esposizione iniziale del corpo a un virus. In poche parole, gli anticorpi agiscono come un kit di pulizia, aiutando il corpo a eliminare virus e batteri che non sono più necessari. Nel frattempo, le cellule T sono responsabili della stimolazione delle cellule B a produrre anticorpi.

Per capire quanto velocemente il corpo umano si adatta quando esposto al viroma, considera un bambino di sette giorni. Hai 1 x 10 8 particelle virali in un singolo grammo di feci. Anche se quel bambino non ha la capacità di sviluppare anticorpi in una fase così precoce della vita, si adatta comunque istantaneamente a queste particelle virali, rimanendo perfettamente sano. Invece di sviluppare la febbre, rimane in equilibrio stabile (omeostasi) con il viroma, sia microbicamente che geneticamente. Questo fatto da solo dimostra che non interagiamo con il viroma attraverso il nostro sistema immunitario adattativo, ma piuttosto che interagiamo con esso attraverso il nostro sistema immunitario innato.

Qual’è la chiave di lettura di questi fatti? Per me, è che la decisione del corpo di assorbire le informazioni genetiche è un processo biologico molto intricato e controllato. Ci sono numerosi modi in cui i nostri corpi sono tenuti in equilibrio con il vasto mare di informazioni genetiche che respiriamo ed entriamo in contatto con ogni momento della nostra vita.

Poiché un virus non è un organismo vivente, il nostro sistema immunitario innato non può uccidere i virus, né vorrebbe. Invece, come accennato in precedenza, il sistema immunitario innato va semplicemente in equilibrio genetico con un nuovo virus. Lo fa replicando o ricevendo aggiornamenti su quel virus e rispondendo immediatamente a quella nuova carica virale. Una volta raggiunto l’equilibrio genetico, di solito 4-5 giorni dopo l’esposizione iniziale al virus, il nostro sistema immunitario innato si rifiuta di ricevere ulteriori aggiornamenti.

Da questi fatti, possiamo concludere che gli esseri umani non possono impedire il verificarsi di un”epidemia’, né possono cambiare la traiettoria di un’epidemia. In altre parole, è inutile – anzi, peggio che inutile: è dannoso – provare a testare un virus sempre utile impiegando un dispositivo sperimentale di modifica genetica non approvato progettato per produrre una risposta anticorpale (nota anche come iniezione risposta adattativa del sistema immunitario indotta). Quel modello scientifico obsoleto è biologicamente illogico e non funzionerà mai. Ora sappiamo che interferisce con il nostro sistema immunitario innato splendidamente progettato, che è perfettamente in grado di gestire qualsiasi virus con cui possiamo sviluppare uno squilibrio temporaneo. (Esattamente come sviluppiamo uno squilibrio con un particolare virus, come il virus HIV o qualsiasi coronavirus, verrà spiegato più avanti nell’articolo).

Inoltre, contrariamente alla narrativa ufficiale diffusa dai produttori di vaccini e dalle agenzie sanitarie governative di tutto il mondo, il nostro sistema immunitario non conserva la memoria dei virus con cui il nostro corpo ha interagito e dei geni che vengono inseriti naturalmente dopo aver ricevuto un virus. aggiornamento virale —Nelle nostre cellule. Nel sistema immunitario innato, ad esempio, l’enzima Cas9, che è responsabile della scissione del DNA in eccesso quando viene presentata una carica virale eccessiva a una cellula, è la banca dati della memoria naturale che ricorderà quale modello di DNA ha trovato.

Inoltre, le registrazioni permanenti mantenute da un sistema immunitario innato vengono trasmesse alle successive generazioni di umani, che, quindi, non avranno mai una reazione di induzione infiammatoria a un particolare virus.

Anche nel sistema immunitario adattativo, le cellule B (la fonte degli anticorpi) e le cellule T (lo stimolo delle cellule B) forniscono un’immunità di lunga durata.

Uno studio multiforme del NIH presentato dal Centro per la ricerca e la politica sulle malattie infettive (CIDRAP) nel 2008 ha dimostrato in modo conclusivo che l’immunità anticorpale può durare tutta la vita. In quello studio, un gruppo di scienziati, guidati dal Dr Eric Altschuler, ha raccolto campioni di sangue da 32 sopravvissuti – di età compresa tra 91 e 101 anni – alla pandemia di influenza spagnola del 1918. (In realtà, il nome corretto per quella pandemia è Kansas Flu, il suo luogo d’origine). Con loro stupore, gli scienziati hanno scoperto che quasi un secolo dopo, tutti i partecipanti allo studio portavano ancora anticorpi contro lo stesso ceppo di influenza.

Sulla base dei risultati di quello studio di 21 anni, possiamo escludere la propaganda impostaci dai media mainstream e dalle organizzazioni mediche:

Non è vero che l’immunità naturale al virus SARS-CoV-2 può scomparire da sei mesi a un anno dopo l’esposizione iniziale. Non è vero che un’iniezione sperimentale è l’unico modo per ottenere l’immunità. Tali affermazioni infondate sono semplicemente trucchi escogitati per promuovere l’avido programma dell’industria farmaceutica e degli altri tecnocrati che operano dietro le quinte.

In conclusione: il potere dell’immunità naturale supererà sempre qualsiasi immunità percepita a un virus che si dice sia il risultato di un’iniezione, sperimentale o approvata dal governo.

Biologicamente parlando, tutta la vita sulla terra è costruita dalle sequenze genetiche molecolari di RNA e DNA contenute nei virus.

Questi virus sono sistemi di gestione genetica squisitamente progettati, essenziali per iniziare e sostenere la vita sulla terra. In effetti, più del 50 percento dei 20.000 geni ereditati oggi dagli umani sono stati inseriti milioni di anni fa nel genoma dei mammiferi da queste piccole meraviglie della natura. Almeno l’8% di questi geni è stato inserito da retrovirus a RNA simili al retrovirus dell’HIV. (Un retrovirus è un virus a RNA che inserisce una copia del DNA del suo genoma nella cellula ospite per replicarsi). Altrettanto intrigante è il fatto che milioni di anni fa gli aggiornamenti retrovirali giocarono un ruolo chiave nell’emergere dei mammiferi placentati.

È interessante notare che uno studio del 2017 pubblicato dal National Institute of Health (NIH) mostra che molti di noi sono portatori del retrovirus dell’HIV senza nemmeno saperlo. In questo studio, i ricercatori “hanno esplorato dati di sequenza non umana dal sequenziamento dell’intero genoma” dal sangue di 8.240 adulti che vivono negli Stati Uniti e in Europa, nessuno dei quali è stato determinato per avere malattie infettive. Hanno scoperto che il 42% dei partecipanti è risultato positivo per 94 virus noti. Questi virus includevano il virus dell’HIV, il virus dell’epatite B, il virus dell’epatite C e il virus dell’influenza.

Siamo stati addestrati dalla comunità medica e dai media controllati dalle aziende a credere che il virus dell’HIV dovrebbe prevalere nelle persone che vivono nell’Africa sub-sahariana. Dopotutto, ci viene detto, il 95% di tutti i casi “positivi di HIV” proviene da quella regione del mondo. Se così fosse, ci aspetteremmo di vedere pochissimo HIV in altre regioni e una prevalenza molto più alta, ad esempio, di epatite C o influenza. Non è così: è il contrario! In effetti, lo studio del 2017 ha rilevato una prevalenza cinque volte maggiore del virus HIV rispetto all’epatite C e all’influenza in quegli 8.240 americani ed europei asintomatici. Sorprendentemente, erano tutti completamente in equilibrio con il virus dell’HIV, sebbene nessuno avesse mai viaggiato in Africa…

Dato che molte potenti organizzazioni, sia pubbliche che private, beneficiano delle enormi sovvenzioni e donazioni che perpetuano il movimento senza fine dell’AIDS, non sorprende che nessuno studio scientifico sottoposto a revisione paritaria sia stato condotto per fornire prove conclusive che un virus chiamato HIV provoca la malattia chiamata AIDS. Se un tale studio fosse condotto, dimostrerebbe che l’ipotesi HIV porta all’AIDS è infondata e, più specificamente, fraudolenta.

La domanda su cui gli scienziati dovrebbero concentrarsi è:

Cosa sta succedendo nell’Africa sub-sahariana che sta creando una relazione così anormale tra le persone che vivono in quella zona e il retrovirus dell’HIV, facendo sì che il 95% di loro sia sieropositivo?

Per ottenere una risposta a questa domanda, dobbiamo esaminare il terreno in cui risiedono i virus e sono tenuti in equilibrio con il corpo umano. (Per ‘terreno’ intendo un’area geografica con il suo ecosistema associato. Non intendo qui la già citata teoria del terreno di Bernard/Béchamp). Quando un terreno è affetto da qualcosa che non gli è naturale, per esempio, l’avvelenamento dell’ambiente dal comportamento umano: i virus sono sovraespressi e si perde l’equilibrio del corpo con il viroma.

Tenendo conto del terreno, troviamo che il fattore numero uno comune a tutte le cosiddette epidemie o pandemie di malattie infettive è la distruzione dell’ecosistema. In altre parole, il terreno naturale è stato alterato dal comportamento umano irresponsabile a tal punto che il nostro adattamento innato a tutte le informazioni genetiche che ci circondano è minato.

Non è che i virus causino malattie. Piuttosto, stanno semplicemente presentando al corpo una nuova opzione di adattamento genetico. Il sistema immunitario innato del corpo determina quindi la quantità di queste nuove informazioni che assorbirà. Se le cellule hanno urgente bisogno di riparazione, forse a causa di scelte dietetiche sbagliate, uno stile di vita sedentario o una tossicità ambientale, il virus creerà un evento infiammatorio mentre il corpo attraversa il suo processo di rigenerazione. Questo è spesso accompagnato da febbre, perdita di appetito e un elevato numero di globuli bianchi. Un tale evento infiammatorio è ciò che comunemente chiamiamo “l’influenza”.

Quello che chiamiamo con disprezzo un evento infiammatorio, implicando che è dannoso per il corpo, è in realtà una parte del processo di guarigione del corpo. L’infiammazione è necessaria per creare rigenerazione all’interno del corpo. Agire per conto del corpo, non contro di esso. Ma se il microbioma del corpo è affollato invece di volerlo, non avrà bisogno di un aggiornamento e quindi non si verificherà alcuna infiammazione.

Nel caso dell’Africa subsahariana, l’ecosistema sta morendo. Il crollo dei sistemi del suolo ricchi di nutrienti, la scarsa igiene dell’acqua, la mancanza di servizi igienici di base, una popolazione cronicamente denutrita e la completa eliminazione dell’agricoltura biologica tradizionale, superata dalla contraddittoria Rivoluzione Verde, imposta ai paesi in via di sviluppo dall’agricoltura industriale, hanno causato gran parte di quella popolazione per sviluppare uno squilibrio tra il loro sistema immunitario innato e l’ambiente. La sindrome nota come “AIDS” è un’espressione di questo squilibrio. Il virus dell’HIV, scoperto per la prima volta dal virologo francese Luc Montagnier, è stato falsamente accusato di essere il principale responsabile dell’AIDS, una forma di colpa per associazione. In effetti, il virus dell’HIV è benigno e non sta cercando di assumere il controllo dei meccanismi di nessuna cellula…

La vera radice del problema è che il sistema immunitario innato degli africani subsahariani è stato degradato dalla mancanza di nutrizione a tal punto da essere vittime di una miriade di malattie, che sono state raggruppate collettivamente sotto il titolo di un unico gruppo “AIDS”. Tuttavia, invece di accettare la realtà di ciò che sta causando il terribile disastro ecologico, gli “scienziati” accusano il virus dell’HIV come una copertura per decenni di crimini ambientali ed economici del governo e delle aziende.

Dalle informazioni finora trattate, possiamo giustamente concludere che è impossibile per virus o agenti patogeni generare pandemie ed epidemie di malattie infettive, perché non esiste una cosa del genere. Come malattia infettiva nel senso tradizionale del termine, come ad esempio “AIDS”, “Ebola” e altre pandemie “virali” infondate.

Sì, la propaganda farmaceutica ha guidato per secoli il paradigma delle malattie infettive nel pensiero mondiale.

Ma la convinzione che tali malattie esistano è solo una conseguenza della screditata teoria dei germi di Pasteur. Ciò che comunemente chiamiamo un’epidemia o una pandemia è semplicemente il risultato di un sistema immunitario innato degradato che appare in un segmento della popolazione del pianeta. Le ragioni di questa degradazione possono includere l’avvelenamento chimico da erbicidi, pesticidi o alimenti geneticamente modificati, che esamineremo più in dettaglio di seguito.

Come possiamo vedere dalla descrizione sopra del viroma, non è esagerato dire che il viroma è il linguaggio di tutta la vita sulla terra. Stiamo letteralmente nuotando in un vasto mare di informazioni genomiche che erano essenziali affinché la vita iniziasse e fiorisse su questa terra preziosa e che sta ancora cercando di aiutare tutte le specie a sopravvivere. La matrice di organismi che compongono il microbioma ha costruito un flusso di informazioni viromiche che ha permesso l’adattamento e la biodiversità del pianeta. E quello stesso flusso di informazioni viromiche è responsabile della costruzione della specie umana.

Pertanto, gli esseri umani non sono separati dal viroma e dal microbioma, ma sono parte integrante del vasto e complesso ecosistema del viroma e del microbioma. Tuttavia, ci siamo posti sempre più in diretta opposizione allo stesso sistema vivente di cui siamo parte intrinseca: la natura.

[continuerà…]

Chi è David Skripac

David Skripac ha una laurea in ingegneria aerospaziale. Durante i suoi due turni di servizio come capitano nell’aeronautica canadese, ha volato a lungo nell’ex Jugoslavia, in Somalia, in Ruanda, in Etiopia e in Gibuti. Con una mente curiosa, un occhio per i dettagli e capacità di risoluzione dei problemi affinate durante gli anni del college e durante tutta la sua carriera, David ha trascorso più di cento ore a ricercare le ultime scoperte scientifiche nel campo della virologia e della microbiologia.