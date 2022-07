Diretta Live-Streaming – Il vulcano Sakurajima sull’isola principale occidentale di Kyushu, in Giappone, è esploso intorno alle 20:05 ora locale di domenica. A darne la notizia l’Agenzia meteorologica giapponese.

Il livello di allerta eruzione è stato portato a 5, il più alto, e per alcune aree sono state consigliate evacuazioni. Un avviso di evacuazione è stato diramato anche per le aree limitrofe. Finora non sono state segnalate perdite umane o danni materiali.

In Japan they played the whole match with the #Sakurajima volcano going off in the background pic.twitter.com/gYl1TVv7q4

— nedepaz⏳ (@nedepaz) July 24, 2022