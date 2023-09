Dove vedere Empoli-Juventus Streaming Gratis. La Juventus affronta l’Empoli nel terzo turno di Serie A dopo il sofferto pareggio con il Bologna che ha scatenato polemiche sull’arbitraggio per i tre evidenti calci di rigore non concessi. La squadra di Allegri ha quattro punti in classifica e ha segnato 4 gol in due partite. L’Empoli, invece, è all’ultimo posto senza punti e cerca ancora il primo gol in questa stagione. Allegri avverte che l’Empoli è una squadra solida e tecnica e che la Juventus non dovrebbe sottovalutarla. Ha inoltre dichiarato che non ha una difesa titolare, ma ha sei difensori affidabili. Scopri le formazioni e dove vedere Empoli-Juventus in tv e streaming per la 3a giornata di Serie A 2023-2024.

A che ora gioca la Juve oggi

Fischio d’inizio di Empoli-Juventus alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 3 settembre 2023 allo stadio Castellani di Empoli. Di seguito le informazioni per vedere la partita Empoli-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Dusan Vlahovic potrebbe segnare nelle prime tre partite della stagione, cosa che solo Paulo Dybala ha fatto per la Juventus dopo il loro ritorno in Serie A nel 2007/08.

Empoli-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In questa partita, il portiere Szczesny torna dopo la pausa, ma sarà ancora Perin a difendere i pali. Gatti avrà maggiori probabilità di giocare rispetto ad Alex Sandro, mentre Kostic è vicino a essere titolare. La coppia d’attacco sarà ancora composta da Chiesa e Vlahovic.

⚽ Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Grassi, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Stubljar, Walukiewicz, Shpendi, Gyasi, Cacace, Guarino, Ekong, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehu, Maleh, Bastoni, Ignacchiti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprile, Maldini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Rugani, Alex Sandro, Cambiaso, McKennie, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Pogba, Iling, Kean, Milik, Yildiz. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Rossi-Perrotti. 4° Uomo: Ghersini. VAR: Di Martino. Assistente VAR: Di Paolo.

Caputo ha segnato due gol nell’incontro diretto dell’Empoli contro la Juventus nel mese di maggio, e curiosamente, tre dei suoi cinque gol contro la Juventus sono stati segnati al 47° minuto di gioco. D’altra parte, Dusan Vlahovic è in ottima forma, avendo segnato gol consecutivi nelle prime due partite, e tutti e tre i suoi gol in carriera contro la Juventus sono stati segnati proprio in questo stadio.

Empoli-Juventus in TV, che canale?



Empoli-Juventus diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione.

Empoli-Juventus sarà anche visibile sui canali digitali di Sky: Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

La sfida di San Siro sarà trasmessa anche sui canali 472, 482, 473 e 483 del digitale terrestre.

Telecronaca Live: Empoli-Juventus su DAZN con la coppia Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni; Sky avrà invece in cabina Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Adrien Rabiot ha segnato 14 gol sin dal suo esordio nella Juventus, di cui 4 contro l’Empoli. La sua ultima doppietta è stata segnata il 21 ottobre 2022 all’Allianz Stadium.

Empoli-Juventus Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Empoli-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

La Juventus ha ottenuto nove punti nelle ultime quattro partite in trasferta di Serie A, avvicinandosi al proprio risultato precedente di dieci punti nelle otto partite lontano da casa.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn e Sky la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Inoltre, il servizio a pagamento NOW di Sky offre la possibilità di vedere le partite di Serie A per chi acquista il “pass Sport”. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Empoli-Juventus su richiesta.

