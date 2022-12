Ultime Notizie » Orologi atomici » Addio secondo intercalare? Questa unità di tempo scomparirà nel 2035

Di tanto in tanto, l’International Bureau of Weights and Measures (BIPM) aggiunge un secondo in più per sincronizzare i nostri orologi con il movimento terrestre. Questa unità di tempo è nota come “secondo intercalare” e, sebbene svolga una funzione vitale, la sua scomparsa è prevista per il 2035. Secondo gli esperti di BIPM, è molto difficile prevedere quando sarà necessario aggiungere questo secondo intercalare. Ecco perché tra un paio d’anni smetteremo di usarlo, almeno fino all’anno 2135. È questa la decisione migliore? Per scoprirlo, dobbiamo prima considerare se un secondo intercalare è necessario o meno.

Il secondo intercalare

Spesso si pensa che il tempo sia un valore molto preciso, ma in realtà non lo è. Almeno non sul nostro pianeta, che utilizza due metodi per scandire il tempo trascorso: quello dettato dagli orologi atomici e quello scandito dalla rotazione terrestre.

Mentre la misurazione basata sulle vibrazioni degli atomi è incredibilmente stabile, il tempo impiegato dal pianeta per ruotare su se stesso non è così stabile. La rotazione della Terra varia a seconda di alcuni fattori. Ad esempio, la forza delle maree può guidare o rallentare il movimento del pianeta di poche frazioni di secondo. Allo stesso modo, anche i movimenti della crosta terrestre e del nucleo liquido contribuiscono a questa variabilità.

Per risolvere il problema, i ricercatori hanno deciso di aggiungere un secondo intercalare per evitare la scomparsa di una di queste due misure temporanee. Nasce così questo apparecchio che, dal 1972, è stato utilizzato almeno 27 volte. Uno di questi è stato il 31 dicembre 2008, alle 23h 59m 59s, quando un secondo intercalare positivo è stato inserito nella scala del Tempo Coordinato Universale.

Quindi la scomparsa del secondo intercalare è la decisione migliore?

E l’ultima volta che è stato utilizzato è stato nel 2016.

Nel breve periodo l’utilità del secondo intercalare è trascurabile, forse per questo si prevede la sua scomparsa nel 2035. Ma se non si aggiungesse questo secondo in più, tra 60 anni la differenza tra tempo universale e tempo astronomico sarebbe di un minuto. E tra 600 anni, sarebbe un’ora.

Insomma, senza questo secondo, tutta la nostra quotidianità andrebbe progressivamente persa. A meno che ogni 600 anni non venga aggiunta un’ora in più, il che sarebbe simile all’aggiunta di un secondo in più ogni tanto.

Per gli esperti del BIPM, questa “decisione storica” ​​consentirebbe uno scorrere continuo del tempo senza le interruzioni che attualmente causano i secondi intercalari. Tuttavia la sua proposta, nota come Delibera D, non è ancora definitiva.

Loro, come tutti noi, temono ciò che potrebbe accadere tra circa 100 anni. Ecco perché hanno assicurato che nel 2135 si incontreranno di nuovo per valutare se il secondo balzo dovesse tornare o se la loro scomparsa fosse una decisione corretta.

Bisognerà quindi attendere ancora diversi anni per vedere cosa accadrà a questa curiosa unità di tempo terrestre. Ma una cosa è certa, il cambiamento entrerà in vigore nel 2035 o anche un paio di anni prima.