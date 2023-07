Ultime Notizie » Arnold Schwarzenegger » Schwarzenegger sullo sviluppo dell’IA: “Terminator è diventato realtà”

Il film “Terminator si è fatto realtà” nel corso degli anni a causa dello sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA), ha affermato giovedì l’attore ed ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, citato dalla rivista People.

“Oggi tutti hanno paura dell’intelligenza artificiale, di fino a dove potrà arrivare”, ha commentato l’attore.

“E in questo film, in, parliamo diche prendono il potere”, ha spiegato, aggiungendo che questo non è più una “fantasia o qualcosa di futuristico”.

Inoltre, ha elogiato il regista del film, James Cameron, per la sua “straordinaria scrittura”, definendolo anche un “regista incredibile”.