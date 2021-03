Ultime Notizie » diretta RAI » Italia-Irlanda del Nord: dove vederla Streaming e Diretta TV, Ultime notizie Qualificazioni Mondiali 2022

Italia Irlanda del Nord Streaming Calcio Gratis. Alle 20:45 di oggi si gioca Italia-Irlanda del Nord con diretta tv e live streaming con i servizi digitali della Rai. Iniziano le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 per la Nazionale di Roberto Mancini. Italia-Irlanda del Nord si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Si gioca per la prima giornata del Gruppo C di qualificazione dove oggi scenderanno in campo alle 18 anche Bulgaria-Svizzera. Il calendario della Nazionale per Qatar 2020 prevede poi la 2a giornata con Bulgaria-Italia (domenica 28 marzo 2021, ore 20:45) e la 3a giornata con Lituania-Italia (mercoledì 31 marzo 2021, ore 20:45). Le rimanenti gare verranno disputate dopo gli Europei in programma quest’estate.

Diretta Italia-Irlanda del Nord Streaming: le statistiche

L’Italia ha perso solo uno dei nove precedenti contro l’Irlanda del Nord (6V, 2N), sconfitta arrivata nel gennaio 1958 a Belfast proprio nelle qualificazioni alla rassegna iridata. La Nazionale Azzurra ha vinto tutte le sei gare interne disputate contro l’Irlanda del Nord: contro nessuna squadra gli Azzurri contano più match casalinghi con il 100% di vittorie (al pari della Scozia).

Italia-Irlanda del Nord Streaming: formazioni e arbitro



ITALIA (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Ct Roberto Mancini. IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. Ct Ian Baraclough. Arbitro: Ali Palabiyik (Turchia).

Qualificazioni Mondiali 2022: dove vedere Italia-Irlanda del Nord in tv

Diretta tv a partire dalle ore 20:45 di oggi giovedì 25 marzo 2021 in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.