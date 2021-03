Ultime Notizie » Alieni » Astrofisico avverte: “gli Alieni pianificano invasione della Terra”

Il protagonista di oggi si chiama Jacco Van Loon. E’ un astrofisico e direttore del Keele Earth and Space Observatory nel campus della Keele University, in Inghilterra. Ha avvertito il mondo che una specie avanzata di alieni potrebbe facilmente vedere gli esseri umani come una minaccia e spazzarci via per sempre. In un articolo pubblicato sul portale di notizie “The Conversation“, il professor Van Loon spiega che i primi segni di vita sul nostro pianeta sono apparsi circa 3,5 miliardi di anni fa, ma l’Universo esiste da più di 10 miliardi di anni in più.

Se accettiamo la teoria secondo cui la vita non è unica sulla Terra, è estremamente fattibile che qualcosa sia venuto prima di noi ed è molto più avanzato, supponendo che questi alieni abbiano seguito la stessa traiettoria della vita sulla Terra. L’astrofisico spiega perché gli alieni non hanno ancora contattato la Terra, potrebbero considerare i terrestri come una specie primitiva e aggiunge che una specie avanzata potrebbe facilmente ucciderci.

“Gli alieni potrebbero essere interessati al nostro pianeta”, spiega van Loon.

“La Terra ha le condizioni perfette per la vita. Potrebbero aver bisogno di un’altra casa, se per qualche motivo – come il cambiamento climatico, la guerra nucleare o un enorme impatto con un asteroide – dovessero abbandonare il loro pianeta […] È anche possibile che non stiano cercando l’amicizia. Ci sono molti esempi nella nostra storia di tempi in cui gli umani viaggiarono da qualche parte sulla Terra e agirono crudelmente, uccidendo o schiavizzando le persone che vivevano lì”.

“Gli alieni che si stabiliscono sulla Terra potrebbero volerci togliere di mezzo. C’è un altro motivo: gli umani sono predatori che mangiano altre forme di vita. Gli alieni possono anche trovarci nutrienti o gustosi”. Tuttavia, dopo questo avvertimento, il professor Van Loon ha anche detto che gli alieni potrebbero non essere interessati a noi, ma ciò non significa che non li troveremo nel prossimo futuro.

D’altra parte, può darsi che una vita come la nostra sia davvero molto ordinaria. Con così tanti mondi e civiltà tra cui scegliere nell’universo, forse non abbiamo ancora attirato la loro attenzione. “Alcuni alieni potrebbero trovarci noiosi, difficili da capire, troppo primitivi per meritare la loro attenzione o potenzialmente portatori di malattie”, continua l’astrofisico Jacco Van Loon.

“Le conversazioni nella vastità dello spazio vanno avanti da molti anni e viaggiano ancora più a lungo. Alcuni alieni potrebbero semplicemente non essere interessati alla vita al di fuori del loro mondo. Se è così, potremmo presto rilevare da soli la vita aliena intorno alle stelle vicine“.