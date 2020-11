Dove vedere le partite di calcio in tv Verona-Benevento, Lecce-Pescara e tutte le altre di oggi lunedì 2 Novembre 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

08:30 Shanghai Sipg-Jiangsu Suning (Chinese Super League) – DAZN

12:35 Guangzhou Evergrande-Beijing Guoan (Chinese Super League) – DAZN

18:30 Fulham-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

20:30 Hoffenheim-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

20:45 Diretta Verona-Benevento (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Posticipo che chiude la 6a giornata di Serie A. Dopo aver fermato la Juventus sul pareggio, in rimonta per i bianconeri, il Verona di Juric riceve allo Stadio Bentegodi il Benevento, neo promosso nella massima serie e partecipante al campionato per la seconda volta nella sua storia.

Diretta Verona Benevento con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Lecce-Pescara (Serie B) – DAZN.

Lecce e Pescara a confronto per il sesto turno di Serie B. Appena un punto fin qui per il Pescara, peggior difesa del campionato e secondo peggior attacco con due reti messe a segno. Il Lecce invece ha ottenuto cinque punti, ma dopo essere retrocesso dalla B i tifosi si aspettavano una partenza folgorante per provare subito a tornare nella massima serie.

Diretta Lecce Pescara con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Leeds-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Villarreal-Valladolid (Liga) – DAZN

21:00 Cesena-Padova (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming Rojadirecta TV in italia è illegale.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere nei prossimi giorni.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo la 3a giornata di Champions League con Real Madrid-Inter (in chiaro su Canale 5) e Atalanta-Liverpool entrambe alle 21:00. Mercoledì 4 novembre invece sarà la volta di Ferencvaros-Juventus (21:00) e Zenit-Lazio (18:55). Giovedì infine, le partite di Europa League con Roma-Cluj e Rijeka-Napoli alle 18:55, Milan-Lilla alle 21:00. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.