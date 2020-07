Kanye West alla corsa presidenziale 2020 con l'appoggio di Elon Musk.

Anticipando quanto affermato nel 2018 (“mi candiderò sicuramente nel 2024”), Kanye West (il marito di Kim Kardashian) parteciperà alla corsa presidenziale 2020 con l’appoggio di Elon Musk.

Lo ha annunciato lo stesso Kanye West (43 anni compiuti l’8 giugno) attraverso il suo account ufficiale in Twitter:

Il tweet di Kanye West ha rapidamente raccolto migliaia di commenti, tra cui quello del boss di Tesla Motors e del co-fondatore di SpaceX Elon Musk. “Hai il mio pieno sostegno!”, ha twittato il miliardario.

Questa non è la prima volta che Kanye West parla pubblicamente della sua intenzione di candidarsi alla presidenza.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020