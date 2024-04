Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Juventus-Milan Streaming, Lazio-Verona Gratis, dove vederle Oggi. Domani Inter-Torino

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi sabato 27 aprile 2024. Continua la 34a giornata di Serie A 2023-24 e tutti gli occhi del mondo sono puntati sulla super sfida Juventus-Milan: dopo la vittoria per 1-0 nella partita precedente del 22 ottobre, la Juventus ha la possibilità di conquistare entrambe le vittorie stagionali contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 2018/19 (con la guida di Massimiliano Allegri). Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

13:30 West Ham-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

14:00 Zona Serie B – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport (Canale 251)

14:00 Parma-Lecco (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 252)

14:00 Brescia-Spezia (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 253)

14:00 Modena-Sudtirol (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 254)

14:00 Ternana-Ascoli (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 255)

14:00 Las Palmas-Girona (Liga) – Dazn

14:30 Napoli-Como (Serie A Femminile) – Dazn

15:00 Lecce-Monza Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

L’incontro tra Lecce e Monza, valido per la 34ª giornata di Serie A 2023/24, si terrà sabato 27 aprile alle 15:00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce. Il Lecce ha mantenuto l’imbattibilità contro il Monza in Serie A, registrando una vittoria e due pareggi nelle tre partite giocate tra le due squadre. Lecce-Monza streaming gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

15:00 Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) – Solocalcio

15:00 Verona-Genoa (Campionato Primavera) – Silive

15:30 Lipsia-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:00 Manchester United-Burnley (Premier League) – Sky Sport Uno

16:15 Zona Serie B – Dazn

16:15 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio

16:15 Sampdoria-Como (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 251)

16:15 Palermo-Reggiana (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 252)

16:15 Cosenza-Bari (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 253)

16:15 Cittadella-Feralpisal? (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 254)

16:15 Almeria-Getafe (Liga) – Dazn

18:00 Juventus-Milan Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

Juventus e Milan si affronteranno nella 34ª giornata di Serie A 2023/24 presso lo stadio Allianz Stadium di Torino sabato 27 aprile alle 18:00. La Juventus ha la possibilità di vincere entrambe le partite stagionali contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 2018/19, dopo aver vinto il primo incontro per 1-0 il 22 ottobre. Juventus-Milan streaming gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

18:00 Fiorentina-Sassuolo (Serie A Femminile) – Dazn

18:30 Bayer Leverkusen-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport 4K

18:30 Alaves-Celta (Liga) – Dazn

18:30 Catania-Benevento (Serie C) – Sky Sport Uno

18:30 Avellino-Crotone (Serie C) – Rai Sport e Sky Sport Calcio

18:30 Juve Stabia-Picerno (Serie C) – Sky Sport (Canale 251)

18:30 Casertana-Sorrento (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

18:30 Latina-Taranto (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

18:30 Potenza-Virtus Francavilla (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

18:30 Monterosi-Foggia (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

18:30 Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

18:30 Monopoli-Messina (Serie C) – Sky Sport (Canale 257)

18:30 Brindisi-Turris (Serie C) – Sky Sport (Canale 258)

18:30 Chelsea-Barcellona (Semifinale Champions League Femminile) – Dazn

19:00 Benfica-Braga (Campionato Portoghese) – Dazn

19:45 Austin-La Galaxy (Mls) – Apple Tv

20:00 Al Khaleej-Al Nassr (Saudi League) – Solocalcio

20:45 Lazio-Verona Streaming (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

Lazio e Verona si scontreranno nella 34ª giornata di Serie A 2023/24 presso lo stadio Olimpico di Roma sabato 27 aprile alle 20:45.

Le due squadre hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato, registrando altrettanti pareggi rispetto alle precedenti 20 sfide di Serie A, con l’Hellas Verona che ha ottenuto sei vittorie contro le 11 della Lazio.per gli abbonati con Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

21:00 Aston Villa-Chelsea (Premier League) – Sky Sport (Canale 252)

21:00 Psg-Le Havre (Ligue 1) – Sky Sport (Canale 253)

21:00 Atletico Madrid-Athletic (Liga) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

