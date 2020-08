Dove vedere le partite di calcio in tv Siviglia-Manchester United, Frosinone-Spezia e tutte le altre di oggi domenica 16 agosto 2020, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

14:30 Hammarby-Elfsborg (Allsvenskan) – Sportitalia.

17:30 Livingston-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Football.

18:00 Juventus-Real Madrid (Youth League) – Canale 20.

19:00 Almeria-Girona (Playoff Segunda Division) – Dazn.

21:00 Diretta Siviglia-Manchester United (Semifinale Europa League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Rhein Energie di Colonia ospita la prima semifinale dell’Europa League 2019/2020. A sfidarsi sul terreno di gioco saranno Siviglia e Manchester United, due assolute protagoniste della seconda competizione europea negli ultimi anni. Gli andalusi si giocano l’accesso alla sesta finale della propria storia, i Red Devils cercano invece la seconda in tre anni. Siviglia-Manchester United è anche una vera e propria finale anticipata tra le due maggiori favorite nella competizione sin dallo scorso settembre. Gli uomini di Lopetegui sono giunti sin qui dopo sette vittorie, una sconfitta e due pareggi, entrambi contro il Cluj nei sedicesimi. La banda Solskjaer ha ottenuto invece otto successi, due pareggi e una sola sconfitta. Per entrambe l’unica sconfitta risale alla fase a gironi e, dopo stasera, una delle due dovrà rinunciare a questa imbattibilità.

Diretta Siviglia Manchester United su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:15 Diretta Frosinone-Spezia (Andata Finale Playoff Serie B) – Dazn e Dazn1, in chiaro Rai 2.

Frosinone e Spezia scendono in campo al Benito Stirpe per la gara di andata della finale playoff della Serie B 2019/2020.

Le formazioni di Nesta e Italiano sono arrivate sin qui con percorsi nettamente differenti ma accomunati dalla voglia di non mollare mai. I ciociari, ottavi al termine della regular season, hanno eliminato le più quotate Cittadella e Pordenone. I liguri hanno fatto fuori il Chievo dopo aver perso la gara di andata per 2-0 in Veneto. Il bilancio durante questa stagione è in pareggio: vittoria casalinga per il Frosinone (2-1) e vittoria casalinga per lo Spezia (2-0). Il doppio confronto si annuncia quindi molto equilibrato.

Diretta Frosinone Spezia con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese). La partita viene trasmessa in chiaro su Rai 2 e quindi online con Rai Play.

22:00 Saragozza-Elche (Playoff Segunda Division) – Dazn.

Tra le partite da vedere domani lunedì 17 agosto c’è Inter-Shakhtar (Semifinale Europa League) alle ore 21 in chiaro su TV8. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.