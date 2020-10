Dove vedere le partite di calcio in tv Dinamo Kiev-Juventus, Lazio-Borussia Dortmund e tutte le altre di oggi martedì 20 ottobre 2020, con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Dinamo Kiev-Juventus (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Parte la Champions League 2020/2021, con la Juventus di Pirlo impegnata a Kiev contro la Dinamo. In attesa del big match contro il Barcellona previsto per il secondo turno europeo, la prima gara bianconera in Europa sarà quella contro la formazione di Lucescu. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, positivo al coronavirus.

Diretta Dinamo Kiev Juventus su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

18:55 Zenit-Bruges (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Lazio-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Esordio in Champions League per la Lazio contro il Borussia Dortmund. Una partita attesa da 13 anni, dopo tanti tentativi di tornare nell’Europa che conta andati a vuoto. Nel Dortmund gioca Erling Haaland, autentico bomber e primo pericolo per la retroguardia della Lazio che dovrà guardarsi le spalle anche da Sancho e Thorgan Hazard tra gli altri. Si tratta del terzo confronto ufficiale tra le squadre.

Diretta Lazio Dortmund su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:00 PSG-Manchester United (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Chelsea-Siviglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Barcellona-Ferencvaros (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Lipsia-Basaksehir (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Rennes-Krasnodar (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

21:00 Ascoli-Reggiana (Serie B) – Dazn.

21:00 Chievo-Brescia (Serie B) – Dazn.21:00 Cittadella-Pordenone (Serie B) – Dazn.21:00 Empoli-Spal (Serie B) – Dazn.21:00 Frosinone-Entella (Serie B) – Dazn e Dazn1.21:00 Vicenza-Salernitana (Serie B) – Dazn.21:00 Pisa-Monza (Serie B) – Dazn.21:00 Reggina-Cosenza (Serie B) – Dazn.

21:00 Venezia-Pescara (Serie B) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta domani.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le altre di Champions League tra cui Inter-Borussia M’Gladbach in chiaro su Canale 5 e Midtjylland-Atalanta su Sky entrambe con fischio d’inizio alle 21:00 italiane. Senza dimenticare poi Bayern-Atletico Madrid, Ajax-Liverpool e Manchester City-Porto. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.