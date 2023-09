Ultime Notizie » Atalanta Rakow » Partite Coppe Europee: in campo le 7 “sorelle” italiane

Inizia la prima settimana di Coppe Europee con le 7 “sorelle” (le squadre italiane) impegnate nelle competizioni internazionali continentali. Milan, Lazio, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina e Atalanta scenderanno in campo in sfide di Champions League, Europa League e Conference League. Scopri gli orari e i canali per seguire le partite in diretta streaming.

Coppe Europee: Milan, Lazio, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina e Atalanta in campo

Si apre martedì 19 settembre con Milan-Newcastle alle 18:45 (Champions League, diretta streaming con Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Canale 252 e Infinity+). Alle 21:00 sarà la volta di Lazio-Atletico Madrid (Champions League, diretta streaming in chiro su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport Canale 252).

Mercoledì 20 settembre si potrà assistere alle 21:00 al match Real Sociedad-Inter (Champions League, in diretta streaming esclusica su Amazon Prime Video) e alla sfida Braga-Napoli (Champions League, diretta streaming con Sky Sport Uno, Sky Sport Canale 252 e Infinity+).

Giovedì 21 settembre le ultime tre partite: alle 18:45 Sheriff-Roma (Europa League, diretta streaming DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Canale 252), Genk-Fiorentina (Conference League, diretta streaming DAZN, Sky SPort Arena e Sky Sport Canale 253. Alle ore 21 si conclude con Atalanta-Rakow (Europa League, diretta streaming in chiaro su TV8, a pagamento con DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport Canale 252.