Ultime Notizie » Atletico Madrid » Provedel segna un gol storico al 95° in Lazio-Atletico Madrid di Champions League

PROVEDEL EROICO – La Lazio riesce a pareggiare il risultato al 95′ e a evitare la sconfitta contro l’Atletico Madrid nella prima gara.

Nel primo tempo, la Lazio ha dominato il gioco, ma non è riuscita a segnare. L’Atletico Madrid, invece, è stato più difensivo ed efficiente, riuscendo a segnare grazie a una deviazione sfortunata. Nella ripresa, la Lazio ha avuto una grande occasione per pareggiare, ma l’attaccante Immobile ha fallito il tiro.

L’Atletico Madrid ha avuto diverse occasioni per aumentare il punteggio, ma il portiere della Lazio, Provedel, ha fatto delle parate straordinarie. negli ultimi secondi di recupero, il portiere Provedel si è spinto in avanti per un calcio d’angolo e ha fatto il miracolo: ha segnato di testa il gol del pareggio.

Ivan Provedel nel post partita ai microfoni di SkySport:

“Sul calcio d’angolo c’era tanta confusione e non sapevo se andare in area o meno. Alla fine sono entrato ed è andata bene cosi. Ancora non mi sono reso conto di quello che ho fatto”.

Tabellino Lazio-Atletico Madrid 1-1 (primo tempo 0-1)

Marcatori Gol: 29′ Barrios (A), 95′ Provedel (L).

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini (38′ Lazzari); Kamada (62′ Guendouzi), Vecino (76′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (62′ Isaksen), Immobile, Zaccagni (76′ Pedro). All. Sarri.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel (75′ Correa), Hermoso; Molina, Marcos Llorente, Barrios (46′ Gimenez), Saul, Samuel Lino (79′ Riquelme); Morata, Griezmann.

All. Simeone.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia). Ammoniti: Griezmann, Samuel Lino, Patric, Immobile.

Il video del gol storico del portiere Provedel all’ultimo secondo di gioco