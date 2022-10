Come guardare Dinamo Zagabria-Milan Streaming Gratis. Si gioca oggi martedì 25 ottobre alle ore 21:00 italiane, stesso orario di Benfica-Juventus trasmessa in diretta streaming in chiaro da Canale 5 di mediaset, in occasione della 5a giornata del Gruppo E di UEFA Champions League.

Per i rossoneri di Stefano Pioli la qualificazione agli ottavi passa per lo allo Stadion Maksimir di Zagabria, capitale della Croazia. Entrambe le formazioni, infatti, hanno 4 punti e inseguono il Salisburgo (6) e il Chelsea (7), impegnate nell’altro match di giornata. All’andata a San Siro era terminata 3-1 per il Milan, che con le reti di Giroud (rigore), Saelemaekers e Pobega rese vano il momentaneo 2-1 ospite firmato Orsic: è stata l’unica vittoria fin qui in Champions League. Di seguito probabili formazioni e tutte le info per vedere Dinamo Zagabria-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Occhi puntati su: l’attaccante della Dinamo Zagabria Bruno Petković ha contribuito direttamente ad otto gol nelle sue ultime otto presenze (5 gol, 3 assist), e tutti e cinque i gol segnati in quel periodo sono arrivati nella ripresa. A cercare di metterlo in ombra sarà l’attaccante del Milan Rafael Leão, che ha segnato cinque volte in questa stagione, con gli ultimi tre di quei gol che sono stati gli ultimi della sua squadra nelle rispettive partite.

Dinamo Zagabria-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Per Stefano Pioli, allenatore Milan,”la Dinamo Zagabria è una formazione che difende bene e riparte molto bene. Ha un giocatore molto bravo come Bruno Petković che fa salire la squadra e un altro giocatore come Mislav Oršić che è velocissimo. Avere compattezza ed essere lucidi nelle transizioni negative e positive sarà importante martedì sera. Noi stiamo bene. Abbiamo qualche acciacco, è evidente, ma stiamo bene sia mentalmente sia fisicamente. Conosciamo l’importanza della partita e l’abbiamo preparata al meglio“.

⚽ Formazioni Dinamo Zagabria-Milan

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, J Sutalo, Peric; Spikic, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. Allenatore Cacic. A disposizione in panchina: Zagorac, Moharrami, Stefulj, Lauritsen, Bockaj, Baturina, Bulat, Dilaver, Drmic, Emreli, Marin, Theophile-Catherine.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Rebic, Giroud, Leao. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Coubis, Gala, Ballo-Touré, Pobega, Messias, Brahim Diaz, De Ketelaere, Origi.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in TV



Dinamo Zagabria-Milan in tv sarà trasmesso dai canali digitali di Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253)

Dinamo Zagabria-Milan Streaming Gratis alternativa dall’estero in italiano



Dinamo Zagabria-Milan streaming gratis per gli abbonati con il servizio di Sky Go, accessibile dai vari dispositivi come pc, smartphone e tablet. NOW, invece, offre la visione della programmazione dell’emittente satellitare (previa acquisizione di un abbonamento). Match visibile anche su Infinity + attraverso l’app scaricabile su dispositivi con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale per poi selezionare l’evento desiderato dal catalogo.

Opzioni per vedere Online Dinamo Zagabria-Milan Streaming Gratis

Alternative per vedere Dinamo Zagabria-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online“, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me“, tutte opzioni non legali in Italia.

I siti di streaming online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.