Cosmetici biologici e vegani: il trend lanciato dalle star.

Il mondo della cosmesi è sempre più bio e vegan. A lanciare il trend sono state star del calibro di Rihanna, Selena Gomez, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow e Lady Gaga, accomunate dall’aver creato una propria linea di cosmetici vegan.

L’ultima solo in ordine di tempo è Alicia Keys, che ha annunciato per il 2021 il lancio di una linea di prodotti vegani in collaborazione con il brand californiano e.l.f Cosmetics. Non si hanno ancora dettagli in merito, ma si tratterà di un’ampia selezione di prodotti accessibili a tutti: l’inclusività è infatti un altro tratto che accomuna la maggior parte delle linee beauty lanciate dalle star, che propongono prodotti adatti a tutti e soprattutto accessibili a tutti.

Emblema di questo concept è la linea Fenty Beauty lanciata da Rihanna, che con lo slogan “Beauty for all” offre a tutte le donne il proprio fondotinta ideale e prodotti beauty con cui identificarsi, fuori dai canoni convenzionali di bellezza.

Anche Selena Gomez è entrata a gamba tesa nel settore beauty con la linea Rare Beauty by Sephora, composta da prodotti concepiti per adattarsi a tutte le esigenze di make up. Gwyneth Paltrow ha lanciato la sua linea di cosmetici bio Juice Beauty, con ingredienti di origine naturale e formule organiche. Lady Gaga ha creato Haus Labs, cruelty free e vegana, mentre Jessica Alba già da tempo si era dedicata alla carriera di imprenditrice lanciando il suo brand Honest Beauty.

Secondo le ricerche più recenti, il mercato mondiale del make up vegano nei prossimi cinque anni raggiungerà un valore di 20,8 miliardi di dollari. Se le star hanno fatto da apripista, i marchi di beauty non si sono fatti sfuggire la tendenza, moltiplicando le linee e i prodotti vegani, biologici e cruelty free.

L’utilizzo di cosmetici biologici non è solo una moda ma è un modo concreto per prendersi cura della pelle nel lungo termine, e le star lo sanno bene!