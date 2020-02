Coronavirus: confermata la morte del medico eroe che per primo ha lanciato l'allarme in Cina.

Dopo aver presentato diverse segnalazioni contrastanti, l’ospedale centrale di Wuhan ha confermato che il medico cinese, che per primo ha lanciato l’allarme in Cina lo scorso dicembre sul nuovo coronavirus, è morto a causa della malattia venerdì mattina.

La casa di cura in cui il Dr Li Wen Liang è rimasto in condizioni critiche dopo essere stato infettato dal coronavirus ha comunicato ufficialmente che è morto alle 2:58 (ora locale) dopo aver ricevuto un trattamento di emergenza. L’ultima notizia è stata rilanciata dal portale cinese Global Times.

Le autorità ospedaliere sui social network: “purtroppo è stato infettato durante la lotta contro l’epidemia di polmonite della nuova infezione da coronavirus”.

Il giorno precedente l’ospedale aveva negato la morte di Li Wen Liang, dopo che diversi media avevano riportato la sua morte. Era noto per essere stato sottoposto a una complessa procedura medica dopo che il suo cuore aveva smesso di battere giovedì pomeriggio.

Il 30 dicembre il Dr Li Wen Liang ha scritto ai suoi colleghi tramite WeChat, avvertendoli di sette casi confermati di SARS in un mercato locale di frutti di mare e ha raccomandato loro di stare attenti e indossare indumenti protettivi speciali. Il post di Li Wen Liang si è diffuso attraverso diversi social network cinesi ed è diventato immediatamente virale: le persone avevano sempre più paura del ritorno della SARS.

Giorni dopo, la polizia ha contattato Li Wen Liang e gli ha fatto firmare una lettera di avvertimento ufficiale con la quale intendeva abbandonare la sua “condotta illegale”.

Dopo l’avvertimento, il medico è tornato al lavoro, ma il 10 gennaio ha curato una donna con glaucoma e lei lo ha infettato.

Giorni dopo, è stato confermato che il paziente era infetto dal coronavirus 2019-nCoV , diventando chiaro dopo che anche i genitori dell’oftalmologo erano stati infettati. Alla fine Li Wen Liang ha ricevuto le cure nello stesso ospedale dove lavorava.

Il numero di vittime da coronvirus 2019-nCoV supera i 500 in tutto il mondo, mentre le infezioni confermate sono circa 30.000. L’epidemia si è diffusa in oltre 25 paesi nel mondo.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020