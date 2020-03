Imparare l'inglese con Instagram.

Su Instagram ci sono un numero enorme di account che possono aiutarci a imparare la matematica, fare mestieri, migliorare le nostre abilità fotografiche. Ma ci sono anche persone che insegnano l’inglese e oggi ne parleremo. Questo è il racconto di Ross Henry, un irlandese che vive a Huesca, in Spagna, da cinque anni.

“Sono arrivato qui senza dire una parola di spagnolo, ma presto mi sono innamorato delle persone, dei luoghi e della vita di Huesca. In questi anni ho lavorato come insegnante di inglese e ho anche potuto imparare lo spagnolo a poco a poco”.

A gennaio ha lanciato la pagina @GUIRIGONeS, su Instagram, che ha lo scopo di aiutare le persone locali ad imparare l’inglese completamente gratis con post giornalieri. Ci dice che non è l’inglese che si impara nei libri, ma l’inglese che è orientato a poter funzionare ad alto livello.

La pagina è incentrata su vocabolario, espressioni e grammatica e include audio per ascoltare la pronuncia corretta. E ancora: esempi per comprendere meglio il significato del contenuto e come usarlo correttamente.

Il nome della pagina è GUIRIGONÉS (guiri + aragonese), realizzato con l’idea di aiutare il popolo dell’Aragona (inglese per l’aragonese), ma la risposta è stata globale: ha già quasi 20k follower e continua a crescere. Una grande iniziativa che vale la pena diffondere.