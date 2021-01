Ultime Notizie » Coronavirus » Coronavirus: donne incinte con COVID? Rischio maggiore di parto pretermine

Sebbene il primo anniversario dall’emergere del Coronavirus Covid-19 sia già stato completato, la realtà è che la comunità medica e scientifica sta ancora lavorando per comprendere questa malattia e tutte le sue articolate modificazioni. Allo stesso tempo, vengono scoperti più dati sui rischi di gravidanza nelle donne che sono state infettate da SARS-CoV-2. E ci sono dettagli importanti.

Un nuovo studio, pubblicato sul Journal of American Medical Association, ha dimostrato che le donne incinte con Covid-19 hanno maggiori probabilità di sviluppare coaguli di sangue, ipertensione e persino parto prematuro rispetto a quelle senza il virus. Durante l’indagine sono state analizzate 400 mila donne che hanno partorito in diversi paesi tra i mesi di aprile e novembre 2020.

Di tutte loro, circa 6 mila avevano il Coronavirus Covid-19 e il 7,2% di quel segmento ha avuto un parto prematuro nell’ottavo mese.

In confronto, solo il 5,8% delle madri senza Covid 19 ha partorito prima dei nove mesi. Allo stesso tempo, l’8,8% delleha sviluppato preeclampsia

I dati ribadiscono la prospettiva della comunità medica all’inizio della pandemia: le donne incinte corrono un rischio maggiore di complicazioni se contraggono il Covid-19.

In generale, c’è stato un aumento medio del 2% nei casi di complicanze di salute rispetto alle donne che non avevano contratto SARS-CoV-2. Tutto questo sebbene le statistiche sulla morte non abbiano effettivamente mostrato una differenza significativa. Quindi non sarebbe esattamente letale.