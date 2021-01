Ultime Notizie » Bitcoin » Elon Musk concorda con l’uso del Bitcoin

Il co-fondatore di Tesla e capo di SpaceX Elon Musk ha nuovamente partecipato a una discussione dedicata alle criptovalute. Il miliardario ha recentemente commentato un tweet, pubblicato da Ben Mezrich, autore del libro “he Bitcoin Billionaires”, che ha dichiarato che “non rifiuterà mai più di essere pagato in bitcoin”. “Nemmeno io,” ha risposto Musk.

Successivamente, Robert Breedlove, fondatore e CEO della società Parallax Digital, specializzata in strategie di investimento e consulenza incentrata sulla valuta digitale, ha espresso la sua opinione. “Il denaro è semplicemente uno strumento per trasferire valore nello spazio e nel tempo”, ha scritto l’uomo d’affari, aggiungendo che “il bitcoin è ottimizzato per spostare il valore nello spazio e nel tempo“.

Da parte sua, Elon Musk ha dichiarato questo venerdì che “ciò che viene chiamato denaro è solo un sistema di dati per l’allocazione del lavoro” e ha sottolineato che “ciò che conta davvero è produrre beni e fornire servizi”.

“Dovremmo guardare alle valute dal punto di vista della teoria dell’informazione: vincerà quella con il minor numero di errori e ritardi”, ha concluso.

Tuttavia, la discussione non è finita qui e uno degli utenti, soprannominato “Cerberus”, ha sottolineato che, sebbene la criptovaluta “abbia ritardi e costi di transazione”, è “enormemente efficiente”, se usata come “riserva di valore e trasmissione di grandi valori”. “Bitcoin è una patch per riparare la follia inflazionistica delle banche di riserva“, ha aggiunto.

Nel frattempo, Elon Musk ha condiviso l’opinione del netizen. “Buona osservazione”, ha detto.